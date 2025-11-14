Кількість постраждалих в Києві після нічної атаки сягнула 36 людей, пʼятеро з них у важкому стані

Кількість поранених внаслідок російської ракетно-дронової атаки по Києву зросла до 36 осіб, на стаціонарному лікуванні лишаються шестеро з них, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Від атаки ворога минулої ночі в столиці постраждали 36 людей. Шестеро з них перебувають у стаціонарах. Пʼятеро - у важкому стані. Загинули шестеро мешканців Києва", - написав Кличко в Телеграм у п'ятницю ввечері.

Раніше повідомлялося про шістьох загиблих в Деснянському районі міста та 35 постраждалих. Серед постраждалих двоє дітей 7 та 10 років. Початково були госпіталізовані дев'ятеро людей, у тому числі вагітна жінка.