УЧХ працював на п’яти локаціях столиці після російських обстрілів

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест надавав допомогу постраждалим через російську нічну комбіновану ракетно-дронову атаку на п'яти локаціях у Києві.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста спільно з рятувальниками ДСНС України надавав допомогу на 5 локаціях: у Подільському, Солом'янському, Деснянському, Дарницькому, Оболонському районах. Волонтери провели поквартирний обхід будинків та надали допомогу двом постраждалим", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Наразі на місцях обстрілів працюють пункти допомоги Українського Червоного Хреста, де волонтери проводять видачу гарячих напоїв мешканцям пошкоджених будинків та рятувальникам, залученим до ліквідації наслідків ворожої атаки. За необхідності волонтери також надають першу домедичну та психологічну допомогу.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки у п'ятницю по Києву загинуло чотири людини, травмовано 34. Постраждали 22 локації у різних районах столиці – житлові будинки, лікарня, дипломатичне представництво, крамниці, офіси. Абсолютна більшість російських ударів припала на спальні райони.