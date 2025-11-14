Інтерфакс-Україна
Події
12:44 14.11.2025

УЧХ працював на п’яти локаціях столиці після російських обстрілів

1 хв читати
УЧХ працював на п’яти локаціях столиці після російських обстрілів
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест надавав допомогу постраждалим через російську нічну комбіновану ракетно-дронову атаку на п'яти локаціях у Києві.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста спільно з рятувальниками ДСНС України надавав допомогу на 5 локаціях: у Подільському, Солом'янському, Деснянському, Дарницькому, Оболонському районах. Волонтери провели поквартирний обхід будинків та надали допомогу двом постраждалим", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Наразі на місцях обстрілів працюють пункти допомоги Українського Червоного Хреста, де волонтери проводять видачу гарячих напоїв мешканцям пошкоджених будинків та рятувальникам, залученим до ліквідації наслідків ворожої атаки. За необхідності волонтери також надають першу домедичну та психологічну допомогу.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки у п'ятницю по Києву загинуло чотири людини, травмовано 34. Постраждали 22 локації у різних районах столиці – житлові будинки, лікарня, дипломатичне представництво, крамниці, офіси. Абсолютна більшість російських ударів припала на спальні райони.

 

Теги: #київ #війна #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:47 14.11.2025
У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада

У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада

12:31 14.11.2025
У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи, кількість постраждалих зросла до 34 осіб

У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи, кількість постраждалих зросла до 34 осіб

11:26 14.11.2025
Кількість постраждалих в Києві зросла до 30 осіб – КМВА

Кількість постраждалих в Києві зросла до 30 осіб – КМВА

11:04 14.11.2025
Сибіга розраховує на швидке втілення в життя рішень, які обговорилися на зустрічі G7

Сибіга розраховує на швидке втілення в життя рішень, які обговорилися на зустрічі G7

10:59 14.11.2025
Клименко: У Києві загинуло чотири людини, травмовані близько 30, під завалами можуть бути люди

Клименко: У Києві загинуло чотири людини, травмовані близько 30, під завалами можуть бути люди

09:34 14.11.2025
У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинуло три людини, 26 поранені, врятовано понад 40 осіб – ДСНС

У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинуло три людини, 26 поранені, врятовано понад 40 осіб – ДСНС

09:26 14.11.2025
Зеленський: Через російський обстріл пошкоджено посольство Азербайджану

Зеленський: Через російський обстріл пошкоджено посольство Азербайджану

09:01 14.11.2025
У Києві діють планові відключення електропостачання, перебої з опаленням у двох районах столиці

У Києві діють планові відключення електропостачання, перебої з опаленням у двох районах столиці

08:39 14.11.2025
Російські війська зайняли село на Харківщині та просуваються в Запорізькій області

Російські війська зайняли село на Харківщині та просуваються в Запорізькій області

08:18 14.11.2025
МВС: Рух транспорту обмежено на трьох вулицях Києва

МВС: Рух транспорту обмежено на трьох вулицях Києва

ВАЖЛИВЕ

У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада

Відомо про п'ятого загиблого у Києві, тривають пошуково-рятувальні роботи – КМВА

Президент очікує від прем'єрки кандидатури міністрів енергетики та юстиції

Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях – ПС ЗСУ

ССО знищили місце зосередження особового складу 51-ої армії рф під Покровськом

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих на Одещині збільшилася до 10 осіб, серед них дитина – ДСНС

ДШВ: Мирноград – під контролем українських військових

НАБУ в операції "Мідас" починає етап фінрозслідування з залученням міжнародної допомоги та Держфінмоніторингу

Відомо про п'ятого загиблого у Києві, тривають пошуково-рятувальні роботи – КМВА

На вихідних в Україні подекуди невеликий дощ, на півдні та південному сході - туман

Деякі політичні сили використовують розслідування корупції в енергетиці для дискредитації керівництва України, вважає Єрмак

Президент очікує від прем'єрки кандидатури міністрів енергетики та юстиції

На посаду міністра енергетики "дуже серйозно" розглядають главу енергокомітету Ради Геруса та його заступника Жупанина - джерела

Кабмін затвердив перелік устаткування, яке "Славскі" зможе ввезти без мита для реалізації GORO Mountain Resort

Макрон прийме Зеленського в Парижі у понеділок – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА