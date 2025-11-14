Інтерфакс-Україна
09:36 14.11.2025

Росія ударила 430 дронами та 18 ракетами, загинуло 4 людини – Зеленський

Четверо людей загинуло, десятки поранених, cеред яких діти та вагітна жінка, внаслідок масованого повітряного нападу РФ у ніч проти п'ятниці, заявив президент України Володимир Зеленський.

"З ночі працюють наші екстрені служби на місцях російських ударів. Підлий обстріл. Станом на зараз уже відомо про десятки поранених людей, у тому числі це діти та вагітна жінка. На жаль, четверо людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. Близько 430 дронів і 18 ракет було в ударі, в тому числі балістика та аеробалістика", - написав він у Телеграмі.

Президент назвав удар Росії "спеціально прорахованим" на завдання максимальної школи людям та цивільній інфраструктурі.

"Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок... Головний напрямок атаки – Київ, били також по Київщині, Харківщині, Одещині. За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету "Циркон" на Сумщині", - йдеться у повідомленні.

Зеленський заявив, що світ має зупинити агресора, застосувавши санкції, Україна, в свою чергу, відповість подальшими далекобійними ударами.

"Україна відповідає на ці удари далекобійною силою, а світ має зупиняти ці удари проти життя санкційно. Росія все ще може продавати нафту й будувати свої схеми. Це все треба припинити. Багато роботи йде з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо. Потрібне зміцнення додатковими системами та ракетами-перехоплювачами. Європа та США можуть допомогти. Розраховуємо на реальні рішення. Дякую всім, хто допомагає", - наголосив президент.

Як повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, кількість загиблих у Києві збільшилась до чотирьох людей.

"За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки загинули чотири людини. Ще 27 зазнали поранень, двоє з них - діти. Всім пораненим медики надали допомогу, 15 госпіталізували. Щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив близьких", - написав він у Телеграмі.

