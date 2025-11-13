Інтерфакс-Україна
14:03 13.11.2025

Країни Північної Європи та Балтії оголосили про пакет допомоги Україні на суму $500 млн в рамках ініціативи PURL

Країни Північної Європи та Балтії оголосили про пакет допомоги Україні на суму $500 млн в рамках ініціативи PURL

Фінляндія, Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція оголосили у четвер, 13 листопада, про фінансування пакету оборонних матеріалів для України на суму 500 мільйонів доларів США, які будуть поставлені зі Сполучених Штатів, в рамках ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL), повідомили у Міноборони Фінляндії.

"Ця спільна обіцянка зробити внесок в ініціативу PURL ще більше зміцнить зобов’язання країн Північної Європи та Балтії щодо підтримки України. Дуже важливо, щоб Україна швидко отримала критично необхідні оборонні матеріали", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.

У відомстві зазначили, що для Фінляндії це є третій елемент військової допомоги Україні, першими двома є передача матеріалів фінськими збройними силами та програма підтримки фінської промисловості.

Ініціатива "Prioritised Ukraine Requirements List" (PURL), оголошена президентом Сполучених Штатів та генеральним секретарем НАТО в липні 2025 року, має на меті фінансувати допомогу Україні в оборонних матеріалах, що поставляються зі Сполучених Штатів. Ініціатива фінансується європейськими союзниками та Канадою і передбачатиме регулярні поставки оборонних матеріалів зі Сполучених Штатів, які швидко доставлятимуться в Україну.

Як повідомляється на сайті НАТО, генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав останню заяву про допомогу Україні.

"Наші союзники з країн Північної Європи та Балтії готуються профінансувати черговий пакет критично важливого військового обладнання для України. Це обладнання є надзвичайно важливим, оскільки Україна вступає в зимові місяці, і поставки через PURL надходять в Україну. Союзники по НАТО продовжуватимуть постачати необхідне обладнання та матеріали", – заявив він.

