12:05 13.11.2025

Зеленський повідомив, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не спілкувався з бізнесменом Тимуром Міндічем від початку оголошення про розслідування в операції з викриття корупції у сфері енергетики.

Окрім того, в інтерв’ю для Bloomberg президент наголосив, що підтримає повне розслідування.

"Найважливіше – це вирок для тих, хто винен. Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів", - додав він.

НАБУ та САП 10 листопада повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом"."Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, раніше - заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямом діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Міндіч залишив Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків.

Державна прикордонна служба України 12 листопада повідомила, що провела перевірку перетину кордону бізнесменом Міндічем, який є фігурантом у справі НАБУ щодо "Енергоатому", і встановила, що той виїхав з України на законних підставах, оскільки відомство не отримувало доручень щодо нього, зокрема, щодо заборони йому виїзду з країни.

Теги: #розслідування #міндіч #зеленський

