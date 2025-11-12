Інтерфакс-Україна
22:10 12.11.2025

Сили оборони відбили з початку доби 216 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 216 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

"Противник завдав двох ракетних та 24 авіаційних ударів, застосував дві ракети, скинув 58 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 2838 обстрілів та залучив для ураження 2041 дрон-камікадзе", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 78 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/31339

