DeepState: Після зайняття Рівнопілля у ворога відкривається оперативний простір руху на Гуляйполе

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Противник окупував ряд населених пунктів, в тому числі Рівнопілля та має успіх у Солодкому, одночасно нарощує піхотну спроможність здійснювати подальший тиск на позиції Сил Оборони, повідомляє у середу ввечері OSINT-проєкт DeepState.

"Наразі противник нарощує піхотну спроможність здійснювати подальший тиск на позиції Сил Оборони, користуючись можливістю прогалин та проблем в обороні. Після зайняття Рівнопілля, відкривається оперативний простір руху на Гуляйполе з півночі, однак противник може зосередитись на більш ширших задачах, адже ресурсів для Гуляйполя поки у кацапів немає. Тому зараз може продовжуватися рух в напрямку Варварівки та здійснюватися зосередження пілотів, щоб ускладнювати логістику в місто. Також противник скоріше за все візьметься за активні обстріли самого Гуляйполя, щоб послаблювати спроможності тримати оборону", - зазначають аналітики проєкту.

Водночас, фахівці проєкту звертають увагу на прийняті рішення Сил Оборони Півдня відійти з невигідних позицій.

"Одночасно з цим хочеться звернути увагу на прийняті рішення Сил Оборони Півдня відійти з невигідних позицій. Суспільство давно вимагало реалістичних рішень від командування, щоб зберегти найцінніше — особовий склад. Залишилося ще попрацювати над внутрішньою комунікацією, де СОП повідомляють про одну кількість населених пунктів, головнокомандувач про іншу, а начальник штурмових військ досі за методичкою зачищає, штурмує і звільняє, що взагалі в даному контексті недоречно і ставить під сумнів довіру суспільства", - зазначили у повідомленні DeepState.