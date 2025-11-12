Київ планує міжнародний конкурс для оновлення генплану - головний архітектор

Київ планує міжнародний конкурс для оновлення генерального плану, повідомив головний архітектор міста Олександр Свистунов .

"Той документ, з котрим ми жили в мирні часи, існувати більше не може. Це стосується глобального підходу до життєдіяльності і енергозабезпеченості нашого міста. Ми сьогодні хочемо провести відкритий міжнародний конкурс по внесенню змін до Генерального плану міста Києва, щоб у ньому взяли участь провідні команди з усього світу, які можуть імплементувати в цей документ свій досвід", - повідомив він у Берліні в середу під час Інвестиційного форуму міста Києва.

Він наголосив, що ключовим питанням оновлення є безпекові, екологічні, культуроохоронні фактори. Наприклад, перспективними у інфраструктурі замість мостів розглядаються тунелі, але їх втілення обмежено особливостями Києва.

За оцінкою Свистунова, столиця зможе отримати сучасний генплан не раніше ніж за 5 років.

"Ми всі розуміємо, що швидко нічого не робиться. Потрібен час для того, щоб провести міжнародний конкурс, щоб виявити напрямки, за якими будемо рухатись, отримати документ, котрий повністю відповідає законодавству і всім вимогам сьогодення, і нарешті вже жити по тим правилам, котрі відповідають всьому законодавству – і з огляду на охорону культурної спадщини, на екологічний аспект і також перспективний розвиток тих територій, котрі зможуть мати друге життя", - зазначив Свистунов.