Інтерфакс-Україна
Події
18:11 12.11.2025

Київ планує міжнародний конкурс для оновлення генплану - головний архітектор

1 хв читати

Київ планує міжнародний конкурс для оновлення генерального плану, повідомив головний архітектор міста Олександр Свистунов .

"Той документ, з котрим ми жили в мирні часи, існувати більше не може. Це стосується глобального підходу до життєдіяльності і енергозабезпеченості нашого міста. Ми сьогодні хочемо провести відкритий міжнародний конкурс по внесенню змін до Генерального плану міста Києва, щоб у ньому взяли участь провідні команди з усього світу, які можуть імплементувати в цей документ свій досвід", - повідомив він у Берліні в середу під час Інвестиційного форуму міста Києва.

Він наголосив, що ключовим питанням оновлення є безпекові, екологічні, культуроохоронні фактори. Наприклад,  перспективними у інфраструктурі замість мостів розглядаються тунелі, але їх втілення обмежено особливостями Києва.

За оцінкою Свистунова, столиця зможе отримати сучасний генплан не раніше ніж за 5 років.

"Ми всі розуміємо, що швидко нічого не робиться. Потрібен час для того, щоб провести міжнародний конкурс, щоб виявити напрямки, за якими будемо рухатись, отримати документ, котрий повністю відповідає законодавству і всім вимогам сьогодення, і нарешті вже жити по тим правилам, котрі відповідають всьому законодавству – і з огляду на охорону культурної спадщини, на екологічний аспект і також перспективний розвиток тих територій, котрі зможуть мати друге життя", - зазначив Свистунов.

Теги: #київ #генплан #свистунов_архитектор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:50 11.11.2025
В Києві у зв’язку з відключеннями світла можливі зміни в роботі електротранспорту – КМДА

В Києві у зв’язку з відключеннями світла можливі зміни в роботі електротранспорту – КМДА

10:42 11.11.2025
Поліція затримала у Києві чотирьох рекетирів, які вимагали у чоловіка $50 тис

Поліція затримала у Києві чотирьох рекетирів, які вимагали у чоловіка $50 тис

17:54 10.11.2025
У Києві затвердили нову Програму підтримки, інтеграції та адаптації ВПО на 2026–2028 роки

У Києві затвердили нову Програму підтримки, інтеграції та адаптації ВПО на 2026–2028 роки

16:46 10.11.2025
Незаконно добуті в результаті корупції у сфері енергетики кошти легалізовували через окремий офіс у Києві - НАБУ

Незаконно добуті в результаті корупції у сфері енергетики кошти легалізовували через окремий офіс у Києві - НАБУ

16:18 10.11.2025
Новий тип світлофорного сигналу "Грецький хрест" запровадять у Києві на одному перехресті у центрі до 11 січня

Новий тип світлофорного сигналу "Грецький хрест" запровадять у Києві на одному перехресті у центрі до 11 січня

08:48 10.11.2025
Петиція про облаштування модульних укриттів на вулицях Києва не набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція про облаштування модульних укриттів на вулицях Києва не набрала необхідні для розгляду голоси

16:41 09.11.2025
Київський фунікулер відновив роботу

Київський фунікулер відновив роботу

12:14 09.11.2025
У Києві тимчасово не працює фунікулер через стабілізаційні відключення е/е

У Києві тимчасово не працює фунікулер через стабілізаційні відключення е/е

05:46 09.11.2025
У Києві 40% вчителів на перервах спілкуються не українською - Офіс мовного омбудсмена

У Києві 40% вчителів на перервах спілкуються не українською - Офіс мовного омбудсмена

06:52 08.11.2025
Пожежа в Києві внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА – Кличко

Пожежа в Києві внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА – Кличко

ВАЖЛИВЕ

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

Сирський: Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони не йдеться

Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики

Міндіч залишив Україну на законних підставах - Держприкордонслужба

ОСТАННЄ

До Ради надійшли подання на звільнення Галущенка та Гринчук - Стефанчук

DeepState: Після зайняття Рівнопілля у ворога відкривається оперативний простір руху на Гуляйполе

DroneUA планує вдвічі збільшити присутність в Україні як ексклюзивний дистриб’ютор EcoFlow

США залишаються непохитними у співпраці з партнерами, аби заохотити РФ до дипломатії - Рубіо

Сибіга провів зустріч із Рубіо, обговорили мирні зусилля

Шмигаль провів нараду з командуванням 113 ОБрТрО щодо ситуації в районі Вовчанська

У Норвегії власна думка щодо гарантії фінпідтримки Києва під заморожені російські кошти – Столтенберг

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

Рада розгляне заяви міністрів юстиції та енергетики на найближчому засіданні - Палійчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА