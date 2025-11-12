Інтерфакс-Україна
Події
11:21 12.11.2025

У Берліні відкрився Інвестиційний форум міста Києва – Кличко

Фото: КМДА

У Берліні відкрився Інвестиційний форум міста Києва, який цього року організували мерії двох столиць, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Разом з мером Берліна Каєм Вегнером відкрили Інвестиційний форум міста Києва, який цього року організували мерії двох столиць у Берліні. Форум відбувається під гаслом "Інвестуємо у стійкість. Формуємо майбутнє" і зібрав інвесторів, представників влади європейських міст, бізнесу та міжнародних партнерів, щоб обговорити спільні рішення й визначити проєкти з повоєнного відновлення Києва та зміцнення європейської стійкості", - написав він у телеграм-каналі, передає пресслужба Київської міської державної адміністрації.

За його словами, у рамках форуму вже підписано Меморандум про спільні зусилля задля відновлення прямого залізничного сполучення між Києвом та Берліном. "Підписали з паном Вегнером Меморандум про спільні зусилля задля відновлення прямого залізничного сполучення між Києвом та Берліном. Це сприятиме й економічним звʼязкам між столицями, логістиці, й комфорту пересування наших громадян", - написав Кличко.

Теги: #інвестиційний_форум_міста_києва #берлін

