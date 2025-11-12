У Харківській області 5 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 11 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник областної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей. У м. Дергачі постраждав 70-річний чоловік; у с. Юр’ївка Великобурлуцької громади постраждала 70-річна жінка; у сел. Васищеве постраждали 50-річний і 18-річний чоловіки та 27-річна жінка", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджено три приватні будинки, господарчу споруду та автомобіль, в Ізюмському - залізничну інфраструктуру, у Харківському - автомобіль, ферму і складські споруди, у Лозівському - підприємство та електромережі.