Інтерфакс-Україна
Події
08:46 12.11.2025

Внаслідок нічної атаки на Одещині пошкоджено багатоповерхівку та сталася пожежа – ОВА

Фото: Одеська ОВА

Одещина в ніч на середу вкотре перебувала під ворожою атакою, під ударом опинився багатоповерховий будинок, де сталася пожежа на верхніх поверхах, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Уночі ворог знову атакував Одещину. Інформація про загиблих чи постраждалих, на щастя, не надходила", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, в Пересипському районі міста пошкодження зазнав багатоповерховий житловий будинок. Сталося займання на верхніх поверхах будівлі, що перебуває на стадії будівництва. Вогонь охопив невелику площу та згас самостійно.

Теги: #атака_бпла_рф #одеська_область

