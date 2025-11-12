Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 88 од. спецтехніки

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони за добу ліквідували 1000 окупантів, 3 бронемашини, 13 артсистем, 162 БПЛА, а також 88 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 154 180 (+1 000) осіб, танків – 11 342 (+0) од., бойових броньованих машин – 23 556 (+3) од., артилерійських систем – 34 379 (+13) од., РСЗВ – 1 540 (+1) од., засоби ППО – 1 240 (+1) од., літаків – 428 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 804 (+162) од., крилаті ракети – 3 926 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 67 123 (+87) од., спеціальна техніка – 3 994 (+1) од", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.