На російському НПЗ "Орськнафтооргсинтез" зафіксовано щонайменше чотири вибухи - СБУ

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Російський НПЗ "Орськнафтооргсинтез" уразили безпілотники Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України (СБУ), наразі на місці зафіксовано щонайменше чотири вибухи, спостерігається інтенсивне задимлення, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у СБУ.

"Сьогодні вдень далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно вразили НПЗ "Орськнафтооргсинтез", розташований у місті Орськ Оренбурзької області РФ. (…)На території НПЗ пролунало щонайменше чотири вибухи, після чого спостерігається інтенсивне задимлення. Це вже друга "бавовна" від Служби безпеки на цьому підприємстві — перша сталася 3 жовтня цього року", - розповів співрозмовник агентства у вівторок.

Раніше у цей день повідомлялося з посиланням на Генштаб ЗСУ, що підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу "Орскнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області РФ.

Відстань до цілі склала 1400 км. Як уточнили в СБУ, на цьому НПЗ - чотири установки первинної переробки нафти. "СБУ продовжує завдавати точних ударів по об’єктах нафтогазової промисловості рф, які приносять ворогу гроші для війни проти України. Такі атаки підривають економічний потенціал агресора, зменшують його нафтові прибутки та ускладнюють логістику постачання армії", — зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Як повідомлялося, підприємство випускає близько 30 видів продукції: автобензини, дизельне паливо, мастила, авіаційний керосин, бітум, мазут і є одним із провідних нафтопереробних заводів РФ. Проєктна потужність переробки – 6,6 млн тон нафти на рік. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армі

Раніше у вівторок повідомлялось про ураження низки важливих об'єктів ворога на території РФ та на тимчасово окупованій території, зокрема, про ураження Саратовський НПЗ та феодосійського "Морской нєфтяной термінал". Також, за повідомленням, на ТОТ Донецької області було завдано ураження по складу матеріально-технічних російських загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного.