Події
10:34 11.11.2025

ЗСУ знешкодили 53 ворожих БпЛА із 119, відомо про влучання 59 безпілотників на 18 локаціях

Сили оборони України знешкодили 53 цілі противника у ніч проти вівторка, є влучання 59 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"У ніч на 11 листопада (з 18:00 10 листопада) противник атакував 119 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ - рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграмі.

Наголошується, що основний акцент удару припав на прифронтові території Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещина.

Повідомляється, що станом на 09:30, ППО збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання 59 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Таким чином, ефективність ППО склала 44,54%.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомлялось, 10 листопада Україну вночі атаковано 7 ракетами та 67 БпЛА, наразі відомо про влучання безпілотниками на 9 локаціях. Сили оборони України знешкодили 52 цілі противника у ніч проти понеділка, є влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях, дані щодо семи ракет, які атакували Україну, наразі уточнюються, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України. Ефективність роботи ППО тоді перевищила 77%.

 

