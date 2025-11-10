Інтерфакс-Україна
20:30 10.11.2025

Зеленський: Фактично кожного дня Україна застосовує далекобійні санкції проти РФ

Україна за підсумками року у постачання зброї в оборонному виробництві має виконати всі завдання, які були, зараз фактично кожного дня застосовується далекобійні санкції проти Росії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Була доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля. За підсумками року у постачанні озброєння в оборонному виробництві ми маємо виконати всі завдання, які були. І в забезпеченні фронту, і у фінансуванні нашої армії, і в наших дипстрайках. Зараз фактично кожного дня Україна застосовує свої далекобійні санкції проти Росії", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Президент також зауважив, що ворог немає жодного значного результату на фронті.

"Покровський напрямок, райони Добропілля, Донеччина, загалом ми захищаємо наші позиції", - додав Зеленський.

 

