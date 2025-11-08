Інтерфакс-Україна
Події
12:33 08.11.2025

Двоє людей загинули на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за добу

1 хв читати
Двоє людей загинули на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за добу

На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє людей, ще 12 — поранено, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Протягом доби російські війська цілеспрямовано обстрілювали населені пункти Херсонщини з артилерії, мінометів, РСЗВ та атакували безпілотниками різних типів. У Дніпровському районі Херсона внаслідок артилерійських ударів загинув 52-річний чоловік, ще двоє людей поранені", - йдеться у повідомленні МВС у телеграмі у суботу .

Повідомляється також, що FPV-дроном ворог атакував медичний заклад — будівля зазнала пошкоджень. Ще один дрон поцілив у багатоквартирний будинок у мікрорайоні "Північний".

Теги: #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:49 07.11.2025
Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

08:35 07.11.2025
Ворог атакував Херсонщину, десять людей постраждали, з них одна дитина

Ворог атакував Херсонщину, десять людей постраждали, з них одна дитина

08:32 05.11.2025
Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

10:54 04.11.2025
На Херсонщині в результаті російських атак поранено шестеро людей – поліція

На Херсонщині в результаті російських атак поранено шестеро людей – поліція

09:28 03.11.2025
Російські обстріли за добу забрали життя жителя Херсонської області, 8 поранених, пошкоджені 8 багатоповерхівок

Російські обстріли за добу забрали життя жителя Херсонської області, 8 поранених, пошкоджені 8 багатоповерхівок

09:49 02.11.2025
Ворог атакував Херсонщину, дві людини постраждали та одна загинула

Ворог атакував Херсонщину, дві людини постраждали та одна загинула

18:11 31.10.2025
На Херсонщині в результаті обстрілів загинули двоє людей, поранені 17 осіб

На Херсонщині в результаті обстрілів загинули двоє людей, поранені 17 осіб

18:11 30.10.2025
Один загиблий та п’ятеро поранених через ворожі атаки на Херсонщину

Один загиблий та п’ятеро поранених через ворожі атаки на Херсонщину

18:03 27.10.2025
Четверо осіб, серед них – поліцейський, постраждали через обстріл на Херсонщині – прокуратура

Четверо осіб, серед них – поліцейський, постраждали через обстріл на Херсонщині – прокуратура

20:56 23.10.2025
Чоловік загинув через російський обстріл Херсону

Чоловік загинув через російський обстріл Херсону

ВАЖЛИВЕ

В РФ ніколи не буде свого Віллі Брандта, який визнає злочини проти українців, переконаний Яценюк

ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

У Дніпрі вже двоє загиблих та 12 постраждалих

Росія цієї ночі випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет - Зеленський

РФ завдала дев'ятого з початку жовтня важкого удару по газових об'єктах України – очільник "Нафтогазу"

ОСТАННЄ

На Київщині введено екстрені відключення світла, графіки не діють

У Краматорському районі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини через обстріл ворога

Справа про загибель військових і цивільних під час урочистостей 1 листопада на Дніпропетровщині: повідомлено про підозру командиру

На Полтавщині через нічну атаку РФ пошкоджено майно трьох підприємств критичної інфраструктури

У Дніпрі вже троє загиблих через російську атаку - мер

В РФ ніколи не буде свого Віллі Брандта, який визнає злочини проти українців, переконаний Яценюк

Міненерго: Особливо складною залишається ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях

У Дніпрі серед постраждалих від влучання безпілотником двоє дітей

Свириденко: На Полтавщині, Харківщині та Київщині пошкоджено декілька великих енергообʼєктів

ССО в Криму знищили пускову установку С-400 "Тріумф" і склад боєприпасів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА