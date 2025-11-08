Двоє людей загинули на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за добу

На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє людей, ще 12 — поранено, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Протягом доби російські війська цілеспрямовано обстрілювали населені пункти Херсонщини з артилерії, мінометів, РСЗВ та атакували безпілотниками різних типів. У Дніпровському районі Херсона внаслідок артилерійських ударів загинув 52-річний чоловік, ще двоє людей поранені", - йдеться у повідомленні МВС у телеграмі у суботу .

Повідомляється також, що FPV-дроном ворог атакував медичний заклад — будівля зазнала пошкоджень. Ще один дрон поцілив у багатоквартирний будинок у мікрорайоні "Північний".