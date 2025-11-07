Інтерфакс-Україна
15:38 07.11.2025

Проросійської влади в Україні вже не буде, але частина українців сприймає антизахідні наративи, попереджає Яценюк

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

РФ після завершення бойових дій безсумнівно намагатиметься встановити в Україні антизахідний режим, і частина українців готова сприймати відповідні наративи попри те, що встановлення відкрито проросійської влади тут вже буде неможливе, зазначає голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем'єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" він розповів, що у нещодавньому соціологічному дослідженні, яке, зокрема, стосувалося демократії в Україні, було питання, чи українці сприймуть модель, яка є в Грузії. "Якщо б ми спитали прямо, чи приймете ви проросійський режим в Україні, понад 90% українців сказали б "ні". Коли запитуєш про Грузію - це ж не про Росію. Що ми побачили? Дві третини категорично проти грузинської моделі, але серйозна частина респондентів не проти", - наголосив Яценюк.

"Ви розумієте, яка хитрість: проросійського режиму в Україні не буде, а антизахідний можливий? Але ж суть одна. Антизахідна риторика по факту - проросійська. Тобто частина населення готова прийняти антизахідні наративи, які кореспондуються з Росією", - додав він.

Голова КБФ переконаний, що Україна "не повернеться у 2010 рік, коли Янукович виграв вибори", але висловив переконання, що РФ так чи інакше втручатиметься в українську політику після завершення бойових дій.

"Чи буде Росія намагатися встановити тут антизахідний режим? У мене немає сумнівів. І тому глибоко помиляється той, хто думає, що завершення війни через писане чи неписане перемир'я стане завершенням війни. Це може бути завершенням бойових дій. А війна, як екзистенційна війна Росії проти України, триватиме до того моменту, доки Україна не стане настільки сильною під парасолькою НАТО і Європейського Союзу, що Росія усвідомить, що втратила Україну назавжди, як втратила балтійські країни та східну Європу", - резюмував Яценюк.

