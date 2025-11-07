Інтерфакс-Україна
Події
15:17 07.11.2025

Президент Кенії подякував Зеленському за згоду сприяти у звільненні кенійців, шахрайськи завербованих РФ на війну

1 хв читати
Президент Кенії Вільям Руто прокоментував розмову з президентом України Володимиром Зеленським, подякувавши за сприяння у звільненні незаконно завербованих Росією кенійських громадян.

"Ми висловили стурбованість щодо молодих кенійців, яких незаконно завербували для участі у війні в Україні, та домовилися підвищувати обізнаність про небезпеку таких авантюр. Я звернувся до Президента Зеленського з проханням сприяти звільненню будь-якого кенійця, який перебуває під вартою в Україні. Я вдячний йому за те, що він задовольнив моє звернення", - написав Руто в соцмережі Х.

Він також висловив підтримку у проведенні Українського продовольчого саміту, який України планує провести пізніше цього місяця.

Як повідомлялося, президенти провели розмову в четвер, 6 листопада. Зеленський за підсумками розмови пообіцяв тіснішу співпрацю у питанні протидії шахрайському рекрутингу росіянами іноземних громадян, і подякував за підтримку Кенією резолюції щодо депортації Росією українських дітей, яку Україна представить в ООН пізніше в листопаді.

Теги: #руто #розмова #зеленський

