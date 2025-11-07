Інтерфакс-Україна
Події
14:50 07.11.2025

У лікарні помер один з постраждалих внаслідок удару ворожого дрону по цивільній автівці у Харківській області

1 хв читати
У лікарні помер один з постраждалих внаслідок удару ворожого дрону по цивільній автівці у Харківській області

Житель с.Підвисоке Борівської громади Ізюмського району Харківської області, який отримав поранення через атаку російського дрону напередодні, помер у лікарні.

"З глибоким сумом повідомляємо, що у лікарні помер житель села Підвисоке, який учора отримав поранення внаслідок атаки ворожого fpv-дрона на цивільний автомобіль, - Татарін Олександр Дмитрович, 09.05.1962 р.н. Олександр Дмитрович був пенсіонером, добрим і працьовитим господарем. Любив свою землю, займався пасікою, завжди приходив на допомогу іншим", - повідомляє Борівська селищна рада..

У Олександра Татаріна залишилися дружина, діти, онуки, брати та сестри, племінники.

Теги: #атака_бпла_рф #загиблі #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:44 07.11.2025
На Херсонщині в лікарні помер чоловік, постраждалий в результаті обстрілу – ОВА

На Херсонщині в лікарні помер чоловік, постраждалий в результаті обстрілу – ОВА

08:18 07.11.2025
Нічні атаки ворожих БпЛА спровокували масштабні пожежі в Чугуєві

Нічні атаки ворожих БпЛА спровокували масштабні пожежі в Чугуєві

09:04 06.11.2025
Понад 8 тис. абонентів у Барвінковому Харківської області залишилися без світла через ворожий обстріл

Понад 8 тис. абонентів у Барвінковому Харківської області залишилися без світла через ворожий обстріл

21:43 05.11.2025
Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських БпЛА в Богодухові зросла до пʼяти – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських БпЛА в Богодухові зросла до пʼяти – ОВА

21:02 05.11.2025
Удар ворожого БпЛА по Богодухову спровокував пожежу на складі з зерновими

Удар ворожого БпЛА по Богодухову спровокував пожежу на складі з зерновими

20:43 05.11.2025
У Богодухові Харківської області 4 постраждалих внаслідок ворожого удару

У Богодухові Харківської області 4 постраждалих внаслідок ворожого удару

07:55 04.11.2025
У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині загинула жінка, постраждали діти та дорослі

У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині загинула жінка, постраждали діти та дорослі

17:14 03.11.2025
Двоє чоловіків загинули, ще один – отримав поранення через вибух БпЛА на Чернігівщині – ЗМІ

Двоє чоловіків загинули, ще один – отримав поранення через вибух БпЛА на Чернігівщині – ЗМІ

14:01 03.11.2025
У лікарні померла поранена внаслідок удару російського дрону по Підлиману 2 листопада

У лікарні померла поранена внаслідок удару російського дрону по Підлиману 2 листопада

09:19 03.11.2025
Енергетична інфраструктура в Миколаївській області пошкоджена внаслідок атаки російських ударних дронів

Енергетична інфраструктура в Миколаївській області пошкоджена внаслідок атаки російських ударних дронів

ВАЖЛИВЕ

Брюссель скасував видачу росіянам багаторазових віз

РФ концентрує ППО біля фронту та Москви, більшість території не захищена – ЦПД

Лише далекобійні спроможності України на 2026 рік оцінюються у понад $35 млрд

ППО знищила за ніч 94 ворожі БПЛА

Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка допомагає у евакуації поранених воїнів

ОСТАННЄ

Сирський наголосив на неприпустимості залучення інструкторів до виконання інших завдань

Комісія ООН підтвердила висновки своїх розслідувань за результатами поїздки в Україну

Щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн воюють у лавах армії РФ проти України - Сибіга

У Покровську ворог зменшив активність, очікує на поповнення, намагався декілька разів проникнути у Гришине

СБУ заочно повідомила про підозру меру Москви, який мобілізував на війну майже 90 тис. москвичів

Залужний розповів вихованцям Ітонського коледжу в Британії про Україну та війну з РФ

Брюссель скасував видачу росіянам багаторазових віз

Єрмак повідомив про викриття групи шахраїв, один з яких видавав себе за його кузена

Росіяни вдарили по Оріхову, одна людина загинула, двоє поранені

Підліток випав з вікна школи у Дніпровському районі Києва: дістав травми та переломи ніг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА