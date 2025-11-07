У лікарні помер один з постраждалих внаслідок удару ворожого дрону по цивільній автівці у Харківській області

Житель с.Підвисоке Борівської громади Ізюмського району Харківської області, який отримав поранення через атаку російського дрону напередодні, помер у лікарні.

"З глибоким сумом повідомляємо, що у лікарні помер житель села Підвисоке, який учора отримав поранення внаслідок атаки ворожого fpv-дрона на цивільний автомобіль, - Татарін Олександр Дмитрович, 09.05.1962 р.н. Олександр Дмитрович був пенсіонером, добрим і працьовитим господарем. Любив свою землю, займався пасікою, завжди приходив на допомогу іншим", - повідомляє Борівська селищна рада..

У Олександра Татаріна залишилися дружина, діти, онуки, брати та сестри, племінники.