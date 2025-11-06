Інтерфакс-Україна
Події
20:24 06.11.2025

Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

У листопаді будуть нові пакети підтримки та важлива угода для військових спроможностей України, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Готуємо домовленості з європейськими партнерами щодо нових наших можливостей у захисті, в активних діях. Найближчими тижнями, в листопаді, ми маємо це фіналізувати", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

"Будуть нові пакети підтримки для України і ще важлива угода для наших військових спроможностей", - додав президент.

 

Теги: #угода #оборона #зеленський

