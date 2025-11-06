Інтерфакс-Україна
Події
18:34 06.11.2025

"Альфа" СБУ повідомляє про ліквідацію понад 9 тис. окупантів в Покровську та на околицях за рік

1 хв читати

Спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України за останній рік ліквідували 9,5 тис. осіб живої сили противника та десятки одиниць техніки в Покровську та його околицях (Донецька обл.).

Окрім того, як повідомляється в телеграм-каналі, воїни знищили та уразили: 255 танків, 433 ББМ, 343 артилерійські системи та РСЗВ, 78 засобів ППО, 12 засобів РЕБ/РЕР, 4553 од. автотранспорту, 3 824 ворожі позиції та укріплення, 65 складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

 

Теги: #покровськ #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:40 06.11.2025
СБУ перевіряє інформацію щодо "діамантового бізнесу" Міндіча, про яку заявив нардеп Железняк

СБУ перевіряє інформацію щодо "діамантового бізнесу" Міндіча, про яку заявив нардеп Железняк

21:05 05.11.2025
Зеленський: Продовжуємо знищення окупанта у Покровську

Зеленський: Продовжуємо знищення окупанта у Покровську

17:05 05.11.2025
На Запоріжжі ДБР викрило дезертира, який заробляв на переправленні інших військових за кордон

На Запоріжжі ДБР викрило дезертира, який заробляв на переправленні інших військових за кордон

16:27 05.11.2025
Дезертир та його спільник отримали 15 років тюрми за підпали об’єктів "Укрзалізниці" - СБУ

Дезертир та його спільник отримали 15 років тюрми за підпали об’єктів "Укрзалізниці" - СБУ

14:23 05.11.2025
В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

10:15 05.11.2025
Працівник СТО наводив удари окупантів по енергетичній інфраструктурі Києва - СБУ

Працівник СТО наводив удари окупантів по енергетичній інфраструктурі Києва - СБУ

21:24 04.11.2025
Зеленський заслухав доповідь командира ДШВ щодо ситуації в районі Покровська

Зеленський заслухав доповідь командира ДШВ щодо ситуації в районі Покровська

21:08 04.11.2025
Зеленський: Штурмові дії росіян в Покровську – це тиск ворога психологічно на Україну і всіх союзників

Зеленський: Штурмові дії росіян в Покровську – це тиск ворога психологічно на Україну і всіх союзників

20:41 04.11.2025
Ситуація на покровському напрямку лишається критичною, ворог продовжує накопичення в місті – DeepState

Ситуація на покровському напрямку лишається критичною, ворог продовжує накопичення в місті – DeepState

16:56 04.11.2025
Зеленський обговорив із 25-ою окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою ситуацію поблизу Покровська

Зеленський обговорив із 25-ою окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою ситуацію поблизу Покровська

ВАЖЛИВЕ

Качка розраховує на узгодження позицій з партнерами щодо репараційного кредиту до 19 грудня

"Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електрику населенню з 8:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину довше

У разі незгоди Угорщини ЄС схвалить рішення про готовність вести переговорну роботу, не чекаючи відкриття кластерів, - Качка

Україна та Кенія будуть співпрацювати над припиненням шахрайських методів російського рекрутингу іноземців у війну - Зеленський

Україна синхронізувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії - Зеленський

ОСТАННЄ

Єрмак у Польщі обговорив посилення військової співпраці

Реєстрація шкіл для участі в пілотному проєкті "Гроші ходять за вчителем" відкриється в грудні

Постпред США при НАТО: Підтримка України з боку союзників по НАТО має вирішальне значення

Качка розраховує на узгодження позицій з партнерами щодо репараційного кредиту до 19 грудня

Україна передала Угорщині проєкт закону щодо змін в освітнє законодавство - Качка

"Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електрику населенню з 8:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину довше

У разі незгоди Угорщини ЄС схвалить рішення про готовність вести переговорну роботу, не чекаючи відкриття кластерів, - Качка

Начальника відділення Дарницького управління поліції Києва затримано на Рівненщині

Зеленський запропонував Болгарії проєкти спільного виробництва

В Івано-Франківську в офісному приміщенні вибухнула зарядна станція, постраждало троє людей – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА