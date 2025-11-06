"Альфа" СБУ повідомляє про ліквідацію понад 9 тис. окупантів в Покровську та на околицях за рік

Спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України за останній рік ліквідували 9,5 тис. осіб живої сили противника та десятки одиниць техніки в Покровську та його околицях (Донецька обл.).

Окрім того, як повідомляється в телеграм-каналі, воїни знищили та уразили: 255 танків, 433 ББМ, 343 артилерійські системи та РСЗВ, 78 засобів ППО, 12 засобів РЕБ/РЕР, 4553 од. автотранспорту, 3 824 ворожі позиції та укріплення, 65 складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.