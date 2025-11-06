Інтерфакс-Україна
Доволі тепла осіння погода без опадів збережеться в Україні найближчі два дні

У п’ятницю, 7 листопада, в Україні без опадів, вночі та вранці у північних, східних, Вінницькій області та в Карпатському регіоні місцями туман, в Карпатах вночі прогнозується до 4° морозу, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 4-9°, вдень 11-16°; в Карпатах вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві 7 листопада також без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 7 листопада найвища температура вдень була  15,8 в 2010р., найнижча вночі  -15,0 в 1888р.

У суботу, 8 листопада, також збережеться доволі тепла погода без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західних, північно-східних та східних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 4-9°, вдень 11-16°.

У Києві 8 листопада без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень близько 10°.

