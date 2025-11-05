Інтерфакс-Україна
Події
09:43 05.11.2025

Російський дрон атакував автобус у Запорізькому районі, поранені 4 рятувальники

Чотири рятувальники поранені внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Російський FPV-дрон ударив по мікроавтобусу, який рухався автодорогою. Транспортний засіб знищено. Чотири людини отримали травми - їм надається уся необхідна допомога", - написав Федоров у Телеграм у середу.

Як повідомлялося, впродовж минулої доби окупанти завдали 658 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів. Про постраждалих не повідомлялося.

Теги: #запорізька_область

