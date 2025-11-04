Інтерфакс-Україна
16:56 04.11.2025

Зеленський обговорив із 25-ою окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою ситуацію поблизу Покровська

Зеленський обговорив із 25-ою окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою ситуацію поблизу Покровська
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади у смузі їхньої відповідальності та обговорив ситуацію на околицях Покровська.

"Оперативна ситуація поблизу Покровська та на його околицях – головне, про що говорили з військовими 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка тримає оборону на цій ділянці фронту. Сьогодні зустрівся з воїнами в їхній смузі відповідальності та відзначив державними нагородами", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Окрім того, він обговорив із військовими ситуацію на передовій, забезпечення позицій усім необхідним, логістику, ротації.

Також досвід бригади, розвиток напряму дронів, реалізацію програми контрактів "18–24", майбутній перехід на контрактну армію, комплектування бригади, підготовку військових та цифровізацію процесів в армії. "Всі питання пропрацюємо", - наголосив президент.

