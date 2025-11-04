САП: з Німеччини екстрадовано обвинуваченого у заволодінні 100 млн грн під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива

За сприяння компетентних органів Німеччини та Польщі екстрадовано до України колишнього керівника приватного товариства – організатора заволодіння майже 100 млн грн збитків ДП "НАЕК "Енергоатом" при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

В телеграм-каналі САП у вівторок зазначається, що у грудні 2020 року між ВП "Атомпроектінжиніринг", яке входить у структуру ДП "НАЕК "Енергоатом", та заздалегідь визначеною приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір про завершення будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

"З метою заволодіння коштами "Енергоатома" додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю", - йдеться в повідомленні.

За інформацією антикорупційної прокуратури, це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а в 2021 році реалізувала "Енергоатому" набагато дорожче. У результаті цих дій держпідприємство переплатило майже 100 млн грн.

"Слідством встановлено причетність до цього злочину генерального директора відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", керівника та працівника юридичного відділу приватної компанії", - наголошують в САП.

Обвинувальний акт у справі направлено до ВАКС у липні 2024 року. На цей час судовий розгляд триває.

Керівника приватної компанії з листопада 2023 року оголошено в міжнародний розшук. У квітні 2025 року його затримано на території Німеччини.