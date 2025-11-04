Інтерфакс-Україна
10:54 04.11.2025

На Херсонщині в результаті російських атак поранено шестеро людей – поліція

Через ворожі обстріли Херсонської області шестеро людей отримали поранення, є численні руйнування житла та інфраструктури, пошкодження майна, повідомляє у вівторок відділ комунікації поліції Херсонської області.

"У прибережній частині Корабельного району Херсона в результаті артобстрілу постраждали двоє рибалок віком 37 та 75 років. В обох вибухові та черепно-мозкові травми, контузії й уламкові поранення. Пошкоджено приватний будинок… Під артилерійським обстрілом перебував Дніпровський район. Отримала поранення 65-річна жінка. У неї діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми", - йдеться у повідомленні на сайті правоохоронців.

За інформацією поліції, по медичну допомогу звернулися двоє жительок Білозерки та лікар із Херсона, які потрапили під ворожі артобстріли та дронові удари 2 листопада. У всіх діагностували мінно-вибухові травми, струс головного мозку й контузії.

Минулої доби від ворожих атак потерпали Херсон, Кізомис, Антонівка, Софіївка, Придніпровське, Сонячне, Білозерка, Новотягинка, Дар’ївка, Приозерне, Комишани, Томина Балка, Берислав, Дудчани, Новогригорівка, Одрадокам’янка, Львове, Бургунка, Миколаївка, Тягинка, Ольгівка, Козацьке, Веселе.

Ворожі удари спричинили пошкодження 27 об’єктів: восьми багатоквартирних та 14 приватних будинків, службового автомобіля поліції та трьох цивільних автівок, автобуса.

Теги: #поранені #херсонська_область #обстріл #поліція

