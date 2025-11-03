Інтерфакс-Україна
Події
16:07 03.11.2025

Загальні темпи просування ворога минулого тижня зменшились на 1,3%, на новопавлівському майже удвічі - DeepState

3 хв читати
Загальні темпи просування ворога минулого тижня зменшились на 1,3%, на новопавлівському майже удвічі - DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією на 62,63 кв км за минулий тиждень з ранку понеділка, 27 жовтня, по ранок понеділка, 3 листопада, тоді як на позаминулому тижні ворог зайняв 63,43 кв. км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

При цьому, якщо на позаминулому тижні Сили оборони України звільнили 29,29 кв км території між містами Покровськ і Костянтинівка Донецької області, де у серпні ворог просунувся в напрямку села Золотий Колодязь, то на минулому, за даними DeepState, вдалося звільнити 11,67 кв км.

Найбільше ворог просунувся, як і раніше, на новопавлівському напрямку, де сходяться адміністративні кордони Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Там противник зайняв минулого тижня 34,34 кв км, тоді як позаминулого тижня 52,36 км, а за тиждень перед тим 31,79 кв км. Отже, темпи просування після суттєвого зростання на позаминулому тижні повернулися до попередніх.

На покровському напрямку площа окупації зросла за тиждень на 19,16 кв км. Але враховуючи звільнення на ньому ж 11,67 кв км, це вказує, що ворогу вдалося захопити на цьому напрямку площу, співставну з захопленим на новопавлівському.

Також окупантам вдалося збільшити площу окупації на куп'янському напрямку в Харківській області на 8,78 кв км на початку та в кінці тижня. При цьому в районі села Мілове Куп'янського району, а також міста Вовчанськ Харківської області вздовж державного кордону з РФ, де ворог активізувався у жотвні, на минулому тижні просування не було зафіксоване. Також окупанти не змогли розширити зону контролю в Сумській області.

В районі Костянтинівки Донецької області ворог захопив 0,46 кв км у кінці тижня. Більше ніде просування противника, за даними DeepState, не фіксувалися.

"Сіра зона" невизначеного контролю найбільше зросла на куп'янському напрямку (на 16,91 кв км), а на новопавлівському навпаки суттєво зменшилась на 9,5 кв км. Також на 8,18 кв км зменшилась "сіра зона" в Куп'янському районі ближче до кордону з РФ – біля Дворічної та Лимана Другого.

На покровському напрямку "сіра зона" зросла на 7,95 кв км, на костянтинівському – на 5,52 кв км. Також фіксувалося зовсім незначне розширення "сірої зони" на інших напрямках, де ворог площу контролю збільшити не зміг.

Сукупно площа "сірої зони" зросла за тиждень лише на 13,9 кв км, тоді як позаминулого тижня – на 41,5 кв. км, а за тиждень до того після кратного зростання - на 51,46 кв. км.

Таким чином, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 8,95 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 1,99 кв. км.

В останній тиждень серпня та у перший вересня площа російської окупації зростала в середньому на 10,7 кв. км щодоби, що у 1,5 рази менше, ніж у середині серпня. На початку другого тижня вересня просування окупантів фактично зупинилося, але потім відновилося з дещо нижчими темпами, які наразі стабілізувалися.

Теги: #війна #просування_ворога #deepstate

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:43 03.11.2025
Захисники України в ніч на 3 листопада знищили або подавили 116 зі 150 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 3 листопада знищили або подавили 116 зі 150 засобів повітряного нападу росіян

06:43 03.11.2025
Трамп пояснив, чому не може застосувати до Путіна ті ж методи, що в інших конфліктах – ЗМІ

Трамп пояснив, чому не може застосувати до Путіна ті ж методи, що в інших конфліктах – ЗМІ

22:33 02.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 168 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 168 ворожих атак - Генштаб

14:32 02.11.2025
Ворог просунувся у Покровську, поблизу Кам'янки та Новогригорівки - DeepState

Ворог просунувся у Покровську, поблизу Кам'янки та Новогригорівки - DeepState

17:02 01.11.2025
Ситуація в Покровську покращилася, українські військові провели успішні контрдії – 7 корпус ШР ДШВ

Ситуація в Покровську покращилася, українські військові провели успішні контрдії – 7 корпус ШР ДШВ

15:40 01.11.2025
Протягом жовтня Сили оборони знищили 11269 повітряних цілей – ПС ЗСУ

Протягом жовтня Сили оборони знищили 11269 повітряних цілей – ПС ЗСУ

15:17 01.11.2025
Ворог окупував Новогригорівку Запорізької області, просунувся поруч та під Покровськом - DeepState

Ворог окупував Новогригорівку Запорізької області, просунувся поруч та під Покровськом - DeepState

14:33 01.11.2025
Окупанти за жовтень зайняли 267 кв км території України, як і у вересні – DeepState

Окупанти за жовтень зайняли 267 кв км території України, як і у вересні – DeepState

13:38 01.11.2025
У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю ГУР - джерела

У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю ГУР - джерела

09:20 01.11.2025
ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

ВАЖЛИВЕ

Українські родини в Закарпатті віддають дітей до угорських шкіл через фінансові виплати КМКС - депутат облради Цебер

Сили оборони зупинили розширення присутності росіян на півночі Покровська, оборона Мирнограда поповнена додатковими силами - 7 корпус ШР ДШВ

Закарпатська область прийняла близько 400 тис. переселенців – депутат облради Цебер

Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ

Захисники України в ніч на 3 листопада знищили або подавили 116 зі 150 засобів повітряного нападу росіян

ОСТАННЄ

Бійці ГУР знищили чергові об’єкти ППО російських загарбників у Криму

Зеленський збільшив граничну чисельність працівників Апарату РНБО з 237 до 252 – указ

"Укрзалізниця" запропонувала програму "УЗ-3000" як подяку платникам податків – заступник голови наглядової ради

Президент відзначив "Хрестом бойових заслуг" двох бійців ТРО ЗСУ, які 165 діб безперервно перебували на одній із позицій на фронті

МВФ може скасувати допомогу Україні, якщо Бельгія не погодиться підтримати репараційний кредит – ЗМІ

Нацполіція екстрадувала з Вірменії організатора шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн

У лікарні померла поранена внаслідок удару російського дрону по Підлиману 2 листопада

Українські родини в Закарпатті віддають дітей до угорських шкіл через фінансові виплати КМКС - депутат облради Цебер

Сили оборони зупинили розширення присутності росіян на півночі Покровська, оборона Мирнограда поповнена додатковими силами - 7 корпус ШР ДШВ

СБУ заочно повідомила про підозру бойовику, який вирізав "Z" на чолі полоненого українського воїна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА