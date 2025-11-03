Загальні темпи просування ворога минулого тижня зменшились на 1,3%, на новопавлівському майже удвічі - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією на 62,63 кв км за минулий тиждень з ранку понеділка, 27 жовтня, по ранок понеділка, 3 листопада, тоді як на позаминулому тижні ворог зайняв 63,43 кв. км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

При цьому, якщо на позаминулому тижні Сили оборони України звільнили 29,29 кв км території між містами Покровськ і Костянтинівка Донецької області, де у серпні ворог просунувся в напрямку села Золотий Колодязь, то на минулому, за даними DeepState, вдалося звільнити 11,67 кв км.

Найбільше ворог просунувся, як і раніше, на новопавлівському напрямку, де сходяться адміністративні кордони Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Там противник зайняв минулого тижня 34,34 кв км, тоді як позаминулого тижня 52,36 км, а за тиждень перед тим 31,79 кв км. Отже, темпи просування після суттєвого зростання на позаминулому тижні повернулися до попередніх.

На покровському напрямку площа окупації зросла за тиждень на 19,16 кв км. Але враховуючи звільнення на ньому ж 11,67 кв км, це вказує, що ворогу вдалося захопити на цьому напрямку площу, співставну з захопленим на новопавлівському.

Також окупантам вдалося збільшити площу окупації на куп'янському напрямку в Харківській області на 8,78 кв км на початку та в кінці тижня. При цьому в районі села Мілове Куп'янського району, а також міста Вовчанськ Харківської області вздовж державного кордону з РФ, де ворог активізувався у жотвні, на минулому тижні просування не було зафіксоване. Також окупанти не змогли розширити зону контролю в Сумській області.

В районі Костянтинівки Донецької області ворог захопив 0,46 кв км у кінці тижня. Більше ніде просування противника, за даними DeepState, не фіксувалися.

"Сіра зона" невизначеного контролю найбільше зросла на куп'янському напрямку (на 16,91 кв км), а на новопавлівському навпаки суттєво зменшилась на 9,5 кв км. Також на 8,18 кв км зменшилась "сіра зона" в Куп'янському районі ближче до кордону з РФ – біля Дворічної та Лимана Другого.

На покровському напрямку "сіра зона" зросла на 7,95 кв км, на костянтинівському – на 5,52 кв км. Також фіксувалося зовсім незначне розширення "сірої зони" на інших напрямках, де ворог площу контролю збільшити не зміг.

Сукупно площа "сірої зони" зросла за тиждень лише на 13,9 кв км, тоді як позаминулого тижня – на 41,5 кв. км, а за тиждень до того після кратного зростання - на 51,46 кв. км.

Таким чином, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 8,95 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 1,99 кв. км.

В останній тиждень серпня та у перший вересня площа російської окупації зростала в середньому на 10,7 кв. км щодоби, що у 1,5 рази менше, ніж у середині серпня. На початку другого тижня вересня просування окупантів фактично зупинилося, але потім відновилося з дещо нижчими темпами, які наразі стабілізувалися.