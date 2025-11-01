У Покровсько-Мирноградській агломерації триває комплексна операція, проводяться стабілізаційні дії – Сирський

У Покровсько-Мирноградській агломерації українським воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання, однак оточення чи блокування міст немає, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська. Основний тягар - на плечах підрозділів Збройних Сил України, зокрема операторів БпС, штурмових підрозділів. Також, за моїм розпорядженням, у місті працюють зведені групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ, інших частин Сил оборони України, в тому числі Головного управління розвідки МО України. Ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за намагання виконати завдання кремлівського диктатора щодо окупації українського Донбасу", - написав Сирський в Facebook за результатами наради, проведеної на покровському напрямку.

"Продовжуємо звільнення та зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ - тримаємо. Мирноград – тримаємо", - додав головнокомандувач.

Він також опублікував фото, на якому видно що на нараді був присутній керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Як повідомлялося, в районі Покровська була проведена висадка українського десанту. За інформацією ЗМІ, в операції прийняли участь спецпризначенці ГУР. Російська сторона заявила про знищення десанту, однак джерела в ГУР повідомили, що ці заяви не відповідають реальності – у Покровську тривають стабілізаційні заходи під керівництвом Буданова.