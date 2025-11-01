Інтерфакс-Україна
Протягом жовтня Сили оборони знищили 11269 повітряних цілей – ПС ЗСУ

Протягом жовтня Сили оборони знищили 11269 повітряних цілей – ПС ЗСУ
Протягом жовтня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 11269 повітряних цілей, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

Як зазначається в повідомленні в телеграм-каналі, серед збитих цілей 6 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал", 53 крилаті ракети Х-101, 17 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23", 13 крилатих ракет "Калібр", 13 керованих авіаційних ракет Х-59/69, та 30 крилатих ракет "Іскандер-К".

Крім того, були знищені 2416 ударних БпЛА типу Shahed, 591 розвідувальний БпЛА та 7930 БпЛА інших типів.

Окремо відзначається, що авіацією Повітряних Сил впродовж жовтня і здійснено 551 літаковильотів, зокрема близько 340 – на винищувальне авіаційне прикриття, та понад 120 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

У жовтні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено близько 600 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

