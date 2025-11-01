Інтерфакс-Україна
07:10 01.11.2025

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 58 од. спецтехніки

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 900 окупантів, 6 танків, 9 артсистем, 349 БПЛА, 2 бронемашини, а також 58 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 142 730 (+900) осіб, танків – 11 316 (+6) од., бойових броньованих машин – 23 521 (+2) од., артилерійських систем – 34 137 (+9) од., РСЗВ – 1 534 (+1) од., засоби ППО – 1 235 (+2) од., літаків – 428 (+0) од., гелікоптерів – 346 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 76 704 (+349) од., крилаті ракети – 3 917 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 66 169 (+58) од., спеціальна техніка – 3 987 (+1) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_всу #втрати_ворога

