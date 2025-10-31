Канада прискорює виплати фінансової допомоги для відновлення української енергетичної інфраструктури

Канада прискорить виплату останньої частини свого внеску в розмірі 70 мільйонів доларів до Фонду енергетичної підтримки України, повідомляє пресслужба уряду Канади.

"З наближенням зими та зниженням температури, поновлені атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України загрожують залишити мільйони людей без електроенергії, води та тепла. Канада залишається непохитною у підтримці зусиль України щодо відновлення та зміцнення стійкості її енергетичної системи", - вказується у повідомленні.

В рамкаї цієї підтримки міністр закордонних справ Аніта Ананд оголосила, що Канада прискорює виплату останньої частини свого внеску в розмірі 70 мільйонів доларів до Фонду енергетичної підтримки України, ініціативи, очолюваної Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, для підтримки енергетичних потреб України. Платіж у розмірі 10 мільйонів доларів було достроково виплачено, щоб допомогти Україні відремонтувати критично важливу енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими ударами.

"З настанням зими, коли Росія знову атакує життєво важливу цивільну інфраструктуру, потреба в енергетичній підтримці є нагальною. У відповідь Канада прискорює зусилля, спрямовані на відновлення критично важливих енергетичних систем України та підтримку українців у наступні суворі місяці", - прокоментувала Ананл.

У контексті нещодавнього зростання нападів на об'єкти природного газу, Ананд оголосила, що Секретаріат Енергетичного Співтовариства виділив приблизно 50 мільйонів доларів загального внеску Канади на закупівлю та постачання компресорів для природного газу для Харківської області України. Таке обладнання терміново необхідне для відновлення енергопостачання та стабілізації системи перед зимою.