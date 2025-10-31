Через обмеження експорту Китаю в ЄС було критично закупати FPV-дрони в Європі - Зеленський

В якийсь момент була критична ситуація з закупівлею FPV-дронів з ЄС через обмеження експорту Китаю, поки Україна масово не почала виробляти свої, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Було дуже критично в якийсь момент коли наші дуже багато закупали FPV з ринку Європейського Союзу, тому я би не сказав, що Китай діяв точково. Китай масово обмежив експорт в країни Європейського Союзу", - сказав він на брифінгу у п’ятницю.