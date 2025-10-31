Інтерфакс-Україна
Події
13:52 31.10.2025

Через обмеження експорту Китаю в ЄС було критично закупати FPV-дрони в Європі - Зеленський

1 хв читати
Через обмеження експорту Китаю в ЄС було критично закупати FPV-дрони в Європі - Зеленський

В якийсь момент була критична ситуація з закупівлею FPV-дронів з ЄС через обмеження експорту Китаю, поки Україна масово не почала виробляти свої, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Було дуже критично в якийсь момент коли наші дуже багато закупали FPV з ринку Європейського Союзу, тому я би не сказав, що Китай діяв точково. Китай масово обмежив експорт в країни Європейського Союзу", - сказав він на брифінгу у п’ятницю.

Теги: #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:59 31.10.2025
Дефіцит бюджету РФ на 2026 рік може становити до $100 млрд – Зеленський

Дефіцит бюджету РФ на 2026 рік може становити до $100 млрд – Зеленський

13:58 31.10.2025
Зеленський: необхідно санкціонувати 340 російських танкерів

Зеленський: необхідно санкціонувати 340 російських танкерів

13:57 31.10.2025
Зеленський: ситуація на Покровському напрямку складна, але оточення немає

Зеленський: ситуація на Покровському напрямку складна, але оточення немає

13:49 31.10.2025
Україна за тиждень-два підготує список із 339 дітей, викрадених РФ – Зеленський

Україна за тиждень-два підготує список із 339 дітей, викрадених РФ – Зеленський

13:47 31.10.2025
Україна не бачить у РФ спроможності збільшувати виробництво КАБ через санкції – Зеленський

Україна не бачить у РФ спроможності збільшувати виробництво КАБ через санкції – Зеленський

19:42 30.10.2025
РФ думає про те, як продавати свої підприємства в Європі, оскільки вони не зможуть працювати - Зеленський

РФ думає про те, як продавати свої підприємства в Європі, оскільки вони не зможуть працювати - Зеленський

19:37 30.10.2025
Росіяни нанесли удари по Слов'янській ТЕС, дві людини загинуло, п'ятеро постраждали

Росіяни нанесли удари по Слов'янській ТЕС, дві людини загинуло, п'ятеро постраждали

17:05 30.10.2025
Зеленський обговорив із главою МЗС Словенії приєднання країни до програми PURL

Зеленський обговорив із главою МЗС Словенії приєднання країни до програми PURL

21:22 29.10.2025
Зеленський обговорив з Сирським і Гнатовим планування далекобійних операцій

Зеленський обговорив з Сирським і Гнатовим планування далекобійних операцій

17:06 29.10.2025
Зеленський запросив президента Аргентини з візитом до України

Зеленський запросив президента Аргентини з візитом до України

ВАЖЛИВЕ

Глава СБУ: Від початку року було 160 успішних уражень у тилу ворога, знищено 48% ворожих "Панцирів"

Дефіцит бюджету РФ на 2026 рік може становити до $100 млрд – Зеленський

Зеленський: необхідно санкціонувати 340 російських танкерів

Зеленський: ситуація на Покровському напрямку складна, але оточення немає

Україна за тиждень-два підготує список із 339 дітей, викрадених РФ – Зеленський

ОСТАННЄ

ЄК зосередиться на взаємодії з Польщею, Угорщиною та Словаччиною через їх заборону агропродукції з України, до суду наразі не звертається

"Суспільне" отримало 451 заявку від 392 виконавців і гуртів на участь у нацвідборі "Євробачення-2026"

МВС застерігає від користування шахрайськими чат-ботами з продажу неіснуючих авто

До двох збільшилась кількість жертв ворожого обстрілу у Херсоні

Глава СБУ: Від початку року було 160 успішних уражень у тилу ворога, знищено 48% ворожих "Панцирів"

Комісія ООН з розслідування порушень здійснить візит в Україну у листопаді

Деякі європейські країни намагаються виключити певних російських олігархів із санкційних пакетів - Сибіга

Глава СБУ: позаминулого літа ми провели успішну операцію по знищенню одного з трьох "Орєшників" на території РФ

Вихідні в Україні будуть переважно без опадів, по-осінньому теплими

Україна вперше передала до іноземної держави - Литви російського військового для реального кримінального переслідування за воєнні злочини - Кравченко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА