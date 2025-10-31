Інтерфакс-Україна
13:18 31.10.2025

Україна та Словенія домовилися про технічне та фінансове співробітництво

Угоду про технічне та фінансове співробітництво підписали віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка та віце-прем’єр-міністерка, міністерка закордонних та європейських справ Республіки Словенія Таня Файон.

"Угода створює організаційно-правові засади для залучення та використання технічної та фінансової допомоги з боку уряду Республіки Словенія, сприяє зміцненню двосторонніх відносин, активізації технічного та фінансового співробітництва, здійсненню реформ у сфері європейської інтеграції, сталому економічному і соціальному розвитку, просуванню демократії та прав людини в Україні, безпеки, добробуту і стабільності", - йдеться в повідомленні Офісу віцепрем'єра.

Повідомляється, що сторони обговорили потенціали економічної, технічної та гуманітарної співпраці.

"Загальна сума непрямої фінансової допомоги від Словенії для України за 2022-2025 рр. становить EUR13,64 млн. А протягом 2022–2025 рр. Словенія виділила 15 пакетів оборонної допомоги Україні на понад EUR102 млн та на проєкти відбудови протягом 2022-2025 рр. – EUR3,4 млн ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили посилення тиску та елементів стримування Росії, зокрема санкційну політику, механізми використання заморожених російських активів для відбудови, продовольчу безпеку, перспективи переговорів про вступ України до Європейського Союзу, енергетичну стійкість країни.

Як повідомлялося з посиланням на Файон, від початку повномасштабної російської агресії понад 200 словенських компаній надали підтримку Україні.

Теги: #качка #угода #таня_файон

