Події
09:46 31.10.2025

Качка обговорив із делегацією ЮНІДО посилення співпраці у сфері зеленої промислової відбудови України

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка обговорив з делегацією Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) на чолі із заступником генерального директора Юко Ясунага подальше посилення співпраці у сфері промислової політики та зеленої відбудови у контексті інтеграції України до європейського економічного простору.

"У відповідь на війну ЮНІДО та уряд України спільно започаткували Програму ЮНІДО із зеленого відновлення промисловості України (2024-2028), спрямовану на прискорення переходу України до стійкої, зеленої та інклюзивної промисловості", - йдеться в повідомленні Офісу віцепрем'єра.

Зазначається, що програма зосереджена на трьох основних напрямах: створення можливостей для людей, підтримка бізнесу та залучення інвестицій, сприяння розвитку зеленої економіки. 

Зокрема, у межах програми станом на вересень 2025 року ЮНІДО реалізує 13 проєктів в Україні, із загальним бюджетом у понад 210 млн дол за підтримки Японії, Австрії, Болгарії, Чехії, Німеччини, Польщі, Швейцарії, Болгарії, ЄС та Глобального екологічного фонду (GEF).

"Сьогодні модернізація промисловості є не лише економічним, а й політичним завданням. Ми прагнемо, щоб промисловість України стала повноцінною частиною європейського "зеленого переходу" та відповідала кліматичним цілям ЄС", – цитує Качку пресс-служба.

Окремо учасники обговорили розвиток публічно-приватного партнерства для залучення інвестицій у промисловість та інфраструктуру.

Крім того,  сторони домовилися посилити координацію між урядом України, українським бізнесом, ЮНІДО, ЄС і міжнародними фінансовими інституціями для підтримки інновацій, інвестицій і технологічного оновлення української промисловості.

Як повідомлялося, в січні 2025 року Міністерство аграрної політики та продовольства у партнерстві з ЮНІДО та за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) завершило роботу над створенням Дорожньої карти та Планів дій щодо зеленого відновлення та трансформації харчової промисловості України.

Теги: #качка #юнідо #юко_ясунага #зелена_промисловість #відбудова

