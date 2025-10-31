Качка обговорив із делегацією ЮНІДО посилення співпраці у сфері зеленої промислової відбудови України

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка обговорив з делегацією Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) на чолі із заступником генерального директора Юко Ясунага подальше посилення співпраці у сфері промислової політики та зеленої відбудови у контексті інтеграції України до європейського економічного простору.

"У відповідь на війну ЮНІДО та уряд України спільно започаткували Програму ЮНІДО із зеленого відновлення промисловості України (2024-2028), спрямовану на прискорення переходу України до стійкої, зеленої та інклюзивної промисловості", - йдеться в повідомленні Офісу віцепрем'єра.

Зазначається, що програма зосереджена на трьох основних напрямах: створення можливостей для людей, підтримка бізнесу та залучення інвестицій, сприяння розвитку зеленої економіки.

Зокрема, у межах програми станом на вересень 2025 року ЮНІДО реалізує 13 проєктів в Україні, із загальним бюджетом у понад 210 млн дол за підтримки Японії, Австрії, Болгарії, Чехії, Німеччини, Польщі, Швейцарії, Болгарії, ЄС та Глобального екологічного фонду (GEF).

"Сьогодні модернізація промисловості є не лише економічним, а й політичним завданням. Ми прагнемо, щоб промисловість України стала повноцінною частиною європейського "зеленого переходу" та відповідала кліматичним цілям ЄС", – цитує Качку пресс-служба.

Окремо учасники обговорили розвиток публічно-приватного партнерства для залучення інвестицій у промисловість та інфраструктуру.

Крім того, сторони домовилися посилити координацію між урядом України, українським бізнесом, ЮНІДО, ЄС і міжнародними фінансовими інституціями для підтримки інновацій, інвестицій і технологічного оновлення української промисловості.

Як повідомлялося, в січні 2025 року Міністерство аграрної політики та продовольства у партнерстві з ЮНІДО та за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) завершило роботу над створенням Дорожньої карти та Планів дій щодо зеленого відновлення та трансформації харчової промисловості України.