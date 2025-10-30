Інтерфакс-Україна
Події
18:11 30.10.2025

Один загиблий та п’ятеро поранених через ворожі атаки на Херсонщину

Російські окупаційні війська протягом 30 жовтня завдала ударів по населеним пунктам Херсонської області артилерією, мінометною зброєю та дронами різного типу, внаслідок атак загинув один цивільний, п’ятеро зазнали поранень, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, 30 жовтня 2025 року окупаційна армія атакувала населені пункти області артилерією, мінометною зброєю, дронами різного типу. Станом на 17:30 відомо про одну загиблу людину та п’ятьох поранених", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Так, близько 14:15 військові армії РФ обстріляли Херсон з артилерійської зброї. П’ятеро людей, які потрапили у зону ураження, дістали травм. Одного з важкопоранених медики намагалися реанімувати, втім 65-річний чоловік помер.

О 14:45 ворог обстріляв територію лікарні в обласному центрі. Від уламку артснаряду, що пробив стіну, поранено пацієнтку закладу.

Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, медзаклад, складські приміщення, магазин та автотранспорт.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Теги: #херсонська_область #обстріл

