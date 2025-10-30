Ворог завдав удару по АЗС у Сумах, поранено четверо людей

Фото: Сумська МВА

Четверо людей постраждали через удар російського безпілотника по автозаправній станції у Сумах, повідомляє міська рада.

"Близько 11:15 зафіксовано влучання БпЛА, попередньо типу "Італмас", по одній із автозаправних станцій у Зарічному районі міста. За попередньою інформацією, постраждало четверо людей. Пошкоджено два автомобілі", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За інформацією, на місці працюють усі відповідні служби.