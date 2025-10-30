Інтерфакс-Україна
Події
12:25 30.10.2025

Ворог завдав удару по АЗС у Сумах, поранено четверо людей

1 хв читати
Ворог завдав удару по АЗС у Сумах, поранено четверо людей
Фото: Сумська МВА

Четверо людей постраждали через удар російського безпілотника по автозаправній станції у Сумах, повідомляє міська рада.

"Близько 11:15 зафіксовано влучання БпЛА, попередньо типу "Італмас", по одній із автозаправних станцій у Зарічному районі міста. За попередньою інформацією, постраждало четверо людей. Пошкоджено два автомобілі", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За інформацією, на місці працюють усі відповідні служби.

Теги: #бпла_рф #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 30.10.2025
Виробник макаронів "Стрілець" на Харківщині постраждав від атаки БПЛА

Виробник макаронів "Стрілець" на Харківщині постраждав від атаки БПЛА

09:37 27.10.2025
Сили оборони знищили 66 російських дронів, зафіксовано влучання на 9 локаціях

Сили оборони знищили 66 російських дронів, зафіксовано влучання на 9 локаціях

18:16 26.10.2025
Окупанти спрямували безпілотник у маршрутку, постраждали п'ятеро людей - прокуратура

Окупанти спрямували безпілотник у маршрутку, постраждали п'ятеро людей - прокуратура

16:43 26.10.2025
Ворог завдав удару безпілотником по багатоповерхівці в Сумах, горіла покрівля - ДСНС

Ворог завдав удару безпілотником по багатоповерхівці в Сумах, горіла покрівля - ДСНС

16:48 22.10.2025
Ворог за два дні атакував дві автівки "Укрпошти " на Сумщині – гендиректор

Ворог за два дні атакував дві автівки "Укрпошти " на Сумщині – гендиректор

12:01 22.10.2025
Уламок БпЛА влучив у будинок депутатки Стефанишиної у Києві

Уламок БпЛА влучив у будинок депутатки Стефанишиної у Києві

17:50 21.10.2025
Окупанти завдали удару дроном по перехрестю в Сумах, постраждали 9 цивільних

Окупанти завдали удару дроном по перехрестю в Сумах, постраждали 9 цивільних

09:27 20.10.2025
Сили оборони збили 38 російських БПЛА, є влучання 3 ракет та 20 дронів

Сили оборони збили 38 російських БПЛА, є влучання 3 ракет та 20 дронів

18:13 18.10.2025
В Сумах в результаті удару постраждали двоє людей – ДСНС

В Сумах в результаті удару постраждали двоє людей – ДСНС

09:27 17.10.2025
ПС ЗСУ: Збито/подавлено 35 ворожих БПЛА із 70, є влучання на 10 локаціях

ПС ЗСУ: Збито/подавлено 35 ворожих БПЛА із 70, є влучання на 10 локаціях

ВАЖЛИВЕ

На Вінничині померла семирічна дитина, поранена через російський удар

Сирський: Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Кожен командир має організувати якісне виконання завдань

В Запоріжжі виявили тіло ще одного загиблого – ОВА

Збито/подавлено 623 цілі противника із 705, є прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях

Уночі РФ використала більше 650 дронів і 50 ракет для ударів по Україні - Зеленський

ОСТАННЄ

JYSK відкрив 111-й магазин в Україні під Львовом

Уряд схвалив створення Реєстру Музейного фонду України

В межах міжнародної спецоперації викрито понад 650 бойовиків ПВК "Вагнер" і "Редут", триває понад 70 обшуків

7 корпус ШР ДШВ: окупанти під Покровськом відновили "тактику флагштоків" з розповсюдженням відео у соцмережах

Гендиректор "1+1" Пахольчук: Україна за 35 років виробила анімаційного контенту менше, ніж Росія за рік

Українські воїни просунулись ще від 200 м до 550 м в районі Добропілля - Сирський

На Вінничині померла семирічна дитина, поранена через російський удар

Сирський: Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Кожен командир має організувати якісне виконання завдань

Міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини прибула до Києва

Бережна: Програма "1000 годин контенту" буде важливим елементом просування і утвердження української мови

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА