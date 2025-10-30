Інтерфакс-Україна
09:56 30.10.2025

Трамп: Не зміг зустрітися з Кім Чен Ином через щільний графік

Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп заявив, що щільний графік під час його азіатського турне не дозволив йому зустрітися і поговорити з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, але він готовий повернутися в регіон для такої зустрічі в майбутньому.

"Ми так і не змогли поговорити, тому що (...), послухайте, я був надто зайнятий, щоб зустрітися з ним цього разу, але я можу повернутися", - сказав Трамп журналістам на борту Air Force One після вильоту з Південної Кореї.

Коли його запитали, що він хотів би обговорити з Кімом, президент США відповів: "Я дуже добре знаю Кім Чен Ина, ми дуже добре ладнаємо".

Протягом свого першого терміну Трамп зустрічався з Кімом тричі — у Сінгапурі в червні 2018 року, в Ханої в лютому 2019 року та в Пханмунджомі в червні 2019 року.

