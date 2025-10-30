Інтерфакс-Україна
Події
08:16 30.10.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 172 бойові зіткнення

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 172 бойові зіткнення
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 172 бойові зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга. 

"Вчора противник завдав 80 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4 323 обстріли, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 671 дрон-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:12 30.10.2025
Окупанти втратили впродовж доби 960 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 960 військовослужбовців

14:46 29.10.2025
Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

08:23 29.10.2025
Окупанти за добу втратили 1 150 осіб та 81 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1 150 осіб та 81 од. спецтехніки

08:09 28.10.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 218 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 218 бойових зіткнень

08:34 27.10.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 124 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 124 бойові зіткнення

07:08 27.10.2025
Окупанти за добу втратили 800 осіб та 138 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 800 осіб та 138 од. спецтехніки

12:27 26.10.2025
Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

08:25 23.10.2025
Окупанти за добу втратили 920 осіб та 106 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 106 од. спецтехніки

14:06 22.10.2025
Генштаб ЗСУ: Уражено завод з виробництва боєприпасів та НПЗ

Генштаб ЗСУ: Уражено завод з виробництва боєприпасів та НПЗ

08:13 22.10.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

ВАЖЛИВЕ

РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України

Україна після аварійних відключень е/е перейшла на погодинні графіки

Трамп повідомив, що Китай співпрацюватиме зі США у припиненні війни в Україні

Аварійні відключення електроенергії запроваджено в більшості регіонів – Укренерго

Зеленський обговорив з Сирським і Гнатовим планування далекобійних операцій

ОСТАННЄ

Ворог завдав масованого удару по Добротворській ТЕС на Львівщині

РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України

Україна після аварійних відключень е/е перейшла на погодинні графіки

Петиція до Кабміну про визнання особливого статусу "Блокадника Маріуполя" не набрала необхідних голосів

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Запоріжжя зросла до 13

ДІЯРУ звільнила від регулюючого контролю партію сталі 20 тонн на Чорнобильській АЕС

Сили безпілотних систем уразили за добу 978 ворожих цілей

Трамп повідомив, що Китай співпрацюватиме зі США у припиненні війни в Україні

Аварійні відключення електроенергії запроваджено в більшості регіонів – Укренерго

30 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА