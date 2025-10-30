Екзит-пол на парламентських виборах у Нідерландах зафіксував незначну перевагу лівоцентристської D66 над ультраправою PVV - ЗМІ

Початковий екзит-пол на парламентських виборах у Нідерландах показав незначну перевагу лівоцентристської партії D66 над ультраправою PVV, повідомила Euronews у середу.

"Згідно з початковим екзит-полом, проведеним Ipsos I&O, лівоцентристська D66 лідирувала на парламентських виборах у Нідерландах у середу. Впритул за нею йде ультраправа PVV на чолі з Гертом Вілдерсом. Результат залишається занадто близьким, щоб його можна було передбачити", - йдеться в повідомленні Euronews.

Ipsos зазначає, що за результатами екзит-полу D66 може отримати 27 місць у 150-місній Палаті представників, а 25 - дістанеться PVV.

"У голландській системі, де жодна партія не отримує абсолютної більшості, коаліції партій знадобиться 76 місць, щоб мати змогу сформувати уряд", - зазначає Euronews.

Джерело: https://www.euronews.com/2025/10/29/centre-left-d66-takes-lead-in-dutch-parliamentary-election-ipsos-exit-poll-says