Інтерфакс-Україна
Події
19:22 28.10.2025

Шмигаль: Ключовий пріоритет Міноборони на наступні 100 днів – збільшення виробництва української зброї

1 хв читати
Шмигаль: Ключовий пріоритет Міноборони на наступні 100 днів – збільшення виробництва української зброї

Міністр оборони України Денис Шмигаль презентував президенту Володимиру Зеленському ключові результати роботи за 100 днів та наступні пріоритетні кроки.

"Ми запустили механізм PURL, провели три "Рамштайни", збільшили грантові програми для виробників зброї, впровадили Delta на всіх рівнях, запустили систему для обліку військовослужбовців та переведення між ЗСУ та НГУ, збільшили фінансування бойових підрозділів", - написав Шмигаль у повідомленні в телеграм-каналі.

Він зазначив, що ключовий пріоритет на наступні 100 днів – це збільшити виробництво та постачання на фронт української зброї.

"Ключова увага на дрони. Далекобійні, перехоплювачі, FPV та інноваційні рішення. Плануємо запуск програми контрольованого експорту зброї. Запустимо в повноцінну роботу Defence City та будемо збільшувати підтримку наших виробників. Проєкт DOT-Chain Defence розширимо на 70% закупівель всіх дронів. Будемо розширювати цифрові продукти з особливою увагою до медичного супроводу. Продовжуємо щоденну роботу з партнерами, аби було більше інвестицій в наш ОПК і більше зброї тут і зараз", - написав Шмигаль.

 

Теги: #зброя #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:39 28.10.2025
Шмигаль обговорив з представниками НАТО подальші євроінтеграційні реформи та ініціативу PURL

Шмигаль обговорив з представниками НАТО подальші євроінтеграційні реформи та ініціативу PURL

18:12 27.10.2025
Україна незабаром очікує на 14-й пакет допомоги від Хорватії та 15-й до кінця цього року - Шмигаль

Україна незабаром очікує на 14-й пакет допомоги від Хорватії та 15-й до кінця цього року - Шмигаль

18:01 27.10.2025
Міністри оборони України та Хорватії домовилися про створення спільних ланцюгів виробництва та кооперацію оборонних галузей

Міністри оборони України та Хорватії домовилися про створення спільних ланцюгів виробництва та кооперацію оборонних галузей

13:38 23.10.2025
СБУ, ДБР та Нацполіція затримали ще 9 ділків з продажу "трофейної" зброї в Україні

СБУ, ДБР та Нацполіція затримали ще 9 ділків з продажу "трофейної" зброї в Україні

17:32 21.10.2025
Міністри оборони України та Іспанії обговорили передачу озброєння та участь в оборонних ініціативах

Міністри оборони України та Іспанії обговорили передачу озброєння та участь в оборонних ініціативах

21:01 17.10.2025
Україна має пропозицію до США щодо дронів, ракети "Tomahawk" будуть запускатися лише по військовим цілям – Зеленський

Україна має пропозицію до США щодо дронів, ракети "Tomahawk" будуть запускатися лише по військовим цілям – Зеленський

15:02 17.10.2025
Шмигаль обговорив з міністром оборони Болгарії безпеку судноплавства та співпрацю в межах SAFE

Шмигаль обговорив з міністром оборони Болгарії безпеку судноплавства та співпрацю в межах SAFE

20:12 16.10.2025
Міністр оборони України прибув до Люксембургу

Міністр оборони України прибув до Люксембургу

17:22 16.10.2025
Шмигаль провів зустріч з новим міністром ЗС Франції: Будемо посилювати наше співробітництво

Шмигаль провів зустріч з новим міністром ЗС Франції: Будемо посилювати наше співробітництво

21:18 15.10.2025
Україна та країни Півночі створюють Скандинавсько-Балтійську ініціативу для підтримки ЗСУ - Шмигаль

Україна та країни Півночі створюють Скандинавсько-Балтійську ініціативу для підтримки ЗСУ - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" залишили на середу обмеження е/е населенню з 8:0" до 22:00, промисловості - на ранкову годину більше

Україна офіційно розпочала опалювальний сезон – Свириденко

Зеленський доручив опрацювати конкретні суспільні потреби, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів – нарада з урядовцями

Програму контрольованого експорту зброї треба запустити вже наступного місяця – Зеленський на нараді з урядовцями

Зеленський доручив забезпечити невідкладно 100% фінансування для імпорту газу, вже є 70% - нарада з урядовцями

ОСТАННЄ

"Укренерго" залишили на середу обмеження е/е населенню з 8:0" до 22:00, промисловості - на ранкову годину більше

Зеленський відзначив державними нагородами енергетиків, які відновлюють електропостачання після російських обстрілів

Україна офіційно розпочала опалювальний сезон – Свириденко

Понад 22 тис киян отримали матеріальну допомогу за пошкоджене житло через збройну агресію РФ

В Миколаєві жінка залишила малолітніх дітей на пів доби самих, вони загинули через пар від гарячої води

Зеленський доручив опрацювати конкретні суспільні потреби, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів – нарада з урядовцями

Російські дрони пошкодили три вітрогенератори Краматорської ВЕС - глава УВЕА

Програму контрольованого експорту зброї треба запустити вже наступного місяця – Зеленський на нараді з урядовцями

Зеленський доручив забезпечити невідкладно 100% фінансування для імпорту газу, вже є 70% - нарада з урядовцями

ДСНС: П'ятеро людей постраждали внаслідок вибуху у багатоповерхівці у Хмельницькому, серед них — дитина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА