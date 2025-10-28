Програму контрольованого експорту зброї треба запустити вже наступного місяця – Зеленський на нараді з урядовцями

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Денису Шмигалю запустити програму контрольованого експорту зброї вже у листопаді, повідомив президент за підсумками наради щодо результатів уряду України за 100 днів роботи, а також стосовно ключових завдань на наступні 100 днів.

"Міністр оборони України має до кінця року забезпечити повне виконання завдань з виробництва й постачання дронів – FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для дипстрайків. Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За словами Зеленського, "на кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави".