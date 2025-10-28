Інтерфакс-Україна
17:17 28.10.2025

Зеленський щодо зустрічі США та Китаю: ми повинні тиснути лише на агресора - Росію

Необхідно тиснути лише на агресора, у цій війні агресором є Росія, але Україна підтримує політику США щодо обмеження постачання енергоресурсу з РФ в іншу країну, заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Віллем у вівторок.

"Ми повинні тиснути тільки на агресора. Агресор – це Росія в цій війні. Але, безумовно, ми підтримуємо політику США щодо будь-яких можливостей, щодо обмеження постачання енергоресурсу з Російської Федерації в іншу країну, бо заробляють потім гроші в Росії на цьому і витрачають на війну", - сказав він, коментуючи майбутню зустріч лідерів Китаю та США.

За словами президента, після запровадження американських санкцій, є сигнали від європейських країн щодо обмеження енергоресурсу з РФ. "До 2028 року, мені здається, Європа прийняла рішення вийти на нуль", - додав він.

Зеленський також наголосив на важливості того, якби президенту США Дональду Трамп вдалося знайти порозуміння з Китаєм щодо зменшення імпорту російської енергетики.

"А мої сигнали, вони дуже прості. У нас була розмова по телефону з Сі Цзіньпінем. Він мене запевнив, що зброю продавати русскім він не буде. Ми бачимо, що Китай давав верстати для зброї Російської Федерації. Ми бачимо, що допомагає обходу санкцій. Ми бачимо, що є китайські найманці, які воювали проти українських військових", - зазначив глава держави.

Він додав, що Україна дуже б хотіла, "щоб Китай після війни не допомагав її продовжувати".

