12:49 28.10.2025

Найближчої доби по всій Україні окрім півдня очікуються невеликі дощі – Укргідрометцентр

В середу, 29 жовтня, в Україні, крім більшості південних областей, невеликий, вночі на Закарпатті помірний дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, на Закарпатті та півдні країни до 16°.

В Карпатах вночі помірні опади переважно у вигляді снігу, вдень невеликий мокрий сніг та дощ, пориви вітру 17-22 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

В Києві невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 29 жовтня в Києві була зафіксована у 2013 році і склала 22,4° тепла, найнижча вночі – 10,3° морозу в 1920 році.

В четвер, 30 жовтня, в Україні без опадів, лише у західних областях вдень місцями невеликий дощ.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах пориви 17-22 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°. На Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни до 18°. В Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

В Києві без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

