УЧХ допомагав постраждалим внаслідок російської повітряної атаки на Чернігів

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) у Чернігові допомагали постраждалим від російської повітряної атаки на місто.

"Чернігів: впродовж дня 27 жовтня місто знову було під атакою. Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Чернігівській області та команда Чернігівської обласної організації прибули на місце обстрілу. Людям, чиї оселі зазнали пошкоджень, волонтери передали тарпулін та OSB-плити для тимчасового ремонту", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Волонтери також надали першу допомогу пораненому собаці та доправили його до ветеринарної клініки.

За даними ДСНС України, вчора внаслідок російської атаки БпЛА сталося влучання в технічну будівлю підприємства у Чернігові. В інших районах влучання спричинили пожежі та пошкодження будівель, було врятовано жінку.