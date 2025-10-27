Інтерфакс-Україна
23:14 27.10.2025

США надають Німеччині відстрочку у застосуванні санкцій проти дочірнього підприємства компанії "Роснефть" - ЗМІ

Адміністрація США розглядає можливість надати обмежену генеральну ліцензію дочірній компанії ПАТ "Роснефть" - Rosneft Deutschland, повідомило агенство Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

"Вашингтон встановив шестимісячний термін для Берліна, щоб врегулювати питання власності, що стосується німецьких активів російського нафтового гіганта ПАТ "Роснефть", що дозволить їм тимчасово звільнитися від санкцій США, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням", - інформує Bloomberg.

"Адміністрація Трампа повідомила німецьким колегам, що розглядає можливість надання невідновлюваної обмеженої генеральної ліцензії для Rosneft Deutschland", - повідомили Bloomberg джерела, які воліли залишитись анонімними "оскільки це питання є делікатним".

За інформацією джерела Bloomberg "міністр економіки Німеччини Катерина Райхе має намір обговорити цю тему на зустрічі міністрів енергетики та навколишнього середовища G7 у Торонто цього тижня".

"Хоча ця домовленість зменшить ризик того, що санкції зруйнують діяльність Німеччини з нафтопереробки найближчим часом, вона посилює тиск на Берлін, щоб він розробив дієву структуру власності, яка виключає Росію після закінчення терміну її опікунства у березні наступного року", - зазначає Bloomberg.

Уряд Німеччини конфіскував активи "Роснефти" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році та з того часу кілька разів продовжував термін опікунства. Хоча компанія й уклала з Москвою угоду про продаж німецьких підрозділів, переговори з Катаром зазнали невдачі, оскільки сторони не змогли домовитися про ціну.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-27/us-floats-six-month-deadline-for-germany-to-sort-rosneft-issue

Теги: #рф #німеччина #санкції #сша

