19:07 27.10.2025

Єрмак: Ще 17 дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій

Ще 17 дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм-каналі у понеділок.

Єрмак розповів декілька історій життя врятованих молодих українців. Так, 17-річного хлопця окупанти примусово відправили до військового табору — окопи, стройові навчання, зброя, дрони — усе під контролем російських військових і без згоди батьків. Іншого 17-річного юнака затримали під час обшуку дому: забрали техніку, допитували через рідних у ЗСУ, а потім ще не раз приходили й погрожували його родині.

"7-річного хлопчика дідусь і бабуся змушені були ховати вдома, бо окупаційна влада готувала його до "вилучення". 12-річна дівчинка та її 9-річний брат щодня стикалися з цькуванням у школі, де чули, що їх "треба вбити, бо вони українці"", - написав Єрмак.

За його словами, наразі всі ці діти нарешті у безпеці, отримують допомогу, відновлюють документи й повертаються до мирного життя.

"Вдячний командам Save Ukraine, Helping to Leave, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку й звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб унаслідок збройної агресії проти України, а також усім партнерам, які допомагають повертати українських дітей", - додав він.

Як повідомлялося, станом на 1 жовтня в межах ініціативи президента Bring Kids Back Україна повернула 1645 дітей, після чого Єрмак повідомив ще про більше ніж 63, а начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін – про чотирьох, і крім того про групу дітей віком від 10 до 17 років, не уточнивши їх чисельність.

 

