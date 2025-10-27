Інтерфакс-Україна
Події
18:31 27.10.2025

Міністерка закордонних справ Словенії прибула в Україну

1 хв читати
Міністерка закордонних справ Словенії прибула в Україну

Міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон на запрошення українського колеги Андрія Сибіги прибула із робочим візитом у Львів.

"Міністр Таня Файон розпочинає свій візит до України, де Росія продовжує жорстокі атаки на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України.

Руйнуються будинки, лікарні, школи та дитячі садки. Багато жертв – діти. Росія повинна припинити свої атаки", - йдеться у повідомленні у соцмережі Х.

У МЗС Словенії наголосили, що необхідно негайно оголосити перемир'я.

"Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на припинення війни та досягнення справедливого миру", - наголосили у відомстві.

У МЗС також зазначили, що Файон вперше відвідала Личаківське кладовище у Львові, де вшанувала українських та словенських полеглих воїнів.

Крім того, у Львові міністр закордонних справ відвідала будівельний майданчик проєкту біогазової установки, співфінансованого словенським Мінфіном через CMSR та ЄБРР, в якому бере участь компанія зі Словенії.

"Проєкт забезпечить стале управління водними ресурсами, надасть чисту енергію та створить нові робочі місця", - зазначили у відомстві.

Теги: #таня_файон #візит #львів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:42 26.10.2025
Міністр оборони Хорватії прибув до Києва, говоритимуть, зокрема, про співпрацю в оборонному виробництві

Міністр оборони Хорватії прибув до Києва, говоритимуть, зокрема, про співпрацю в оборонному виробництві

21:20 25.10.2025
Аварія в мережі водоканалу залишила без водопостачання 10 відсотків Львова - міськрада

Аварія в мережі водоканалу залишила без водопостачання 10 відсотків Львова - міськрада

15:57 24.10.2025
Спецпредставник Путіна Дмітрієв прилетів на переговори до США – ЗМІ

Спецпредставник Путіна Дмітрієв прилетів на переговори до США – ЗМІ

09:01 24.10.2025
До Києва прибула міністерка економіки Німеччини - ЗМІ

До Києва прибула міністерка економіки Німеччини - ЗМІ

23:29 23.10.2025
Свириденко в Черкасах провела виїзний Кабмін з питань ветеранської політики та обговорила підтримку бізнесу

Свириденко в Черкасах провела виїзний Кабмін з питань ветеранської політики та обговорила підтримку бізнесу

19:20 23.10.2025
Папа Римський і Карл III спільно провели богослужіння у Ватикані

Папа Римський і Карл III спільно провели богослужіння у Ватикані

15:40 22.10.2025
Зеленський у Швеції обговорить угоду про експорт оборонної продукції з компанією Saab – ЗМІ

Зеленський у Швеції обговорить угоду про експорт оборонної продукції з компанією Saab – ЗМІ

18:53 20.10.2025
Глава МЗС Угорщини відвідає Вашингтон у вівторок – ЗМІ

Глава МЗС Угорщини відвідає Вашингтон у вівторок – ЗМІ

18:44 18.10.2025
Мерц: Візит Зеленського до Трампа став попереджувальним сигналом для Європи

Мерц: Візит Зеленського до Трампа став попереджувальним сигналом для Європи

20:31 17.10.2025
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп

Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп

ВАЖЛИВЕ

У Покровську тривають бої - Зеленський

Єврокомісія: Фокус у питанні фінпідтримки України на 2026-2027 – на росактивах

ГУР ліквідувало окупанта Марзоєва, сина російського генерала, причетного до злочинів проти цивільних в Херсоні

Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів

Естонія виділила EUR150 тис. для підтримки енергосистеми України

ОСТАННЄ

Сили оборони України зірвали один із наймасовіших за останній час наступів росіян в районі Добропілля - 1-й корпус НГУ "Азов"

Зеленський обговорив із міністром оборони Хорватії наступний оборонний пакет

У Покровську тривають бої - Зеленський

Туреччина має намір купити у Британії 20 винищувачів Typhoon

Зеленський обговорив із главою МЗС Естонії оборонну підтримку України

Єрмак: Ще 17 дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій

Від обстрілу потраждали потужності виробника соусів "Вогняр"

Польща будує три заводи для виробництва великокаліберних снарядів

Оновлена торговельна угода між ЄС та Україною принесе прямі вигоди європейській сільгоспспільноті – єврокомісар Хансен

Рубіо обговорив з Ван І підготовку до зустрічі лідерів країн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА