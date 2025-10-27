Міністерка закордонних справ Словенії прибула в Україну

Міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон на запрошення українського колеги Андрія Сибіги прибула із робочим візитом у Львів.

"Міністр Таня Файон розпочинає свій візит до України, де Росія продовжує жорстокі атаки на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України.

Руйнуються будинки, лікарні, школи та дитячі садки. Багато жертв – діти. Росія повинна припинити свої атаки", - йдеться у повідомленні у соцмережі Х.

У МЗС Словенії наголосили, що необхідно негайно оголосити перемир'я.

"Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на припинення війни та досягнення справедливого миру", - наголосили у відомстві.

У МЗС також зазначили, що Файон вперше відвідала Личаківське кладовище у Львові, де вшанувала українських та словенських полеглих воїнів.

Крім того, у Львові міністр закордонних справ відвідала будівельний майданчик проєкту біогазової установки, співфінансованого словенським Мінфіном через CMSR та ЄБРР, в якому бере участь компанія зі Словенії.

"Проєкт забезпечить стале управління водними ресурсами, надасть чисту енергію та створить нові робочі місця", - зазначили у відомстві.