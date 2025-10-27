Інтерфакс-Україна
Події
18:03 27.10.2025

Четверо осіб, серед них – поліцейський, постраждали через обстріл на Херсонщині – прокуратура

1 хв читати
Четверо осіб, серед них – поліцейський, постраждали через обстріл на Херсонщині – прокуратура

Чотири людини, серед них – співробітник поліції, постраждали внаслідок обстрілів окупантами населених пунктів Херсонської області, повідомляє в понеділок Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 27 жовтня 2025 року військові армії РФ обстрілювали населені пункти за допомогою артилерійської та мінометної зброї, використовували безпілотні літальні апарати.

"Станом на 17:30 відомо, що від наслідків російської агресії травмувалося четверо жителів області, серед них один співробітник поліції. Одна людина у селищі Текстильщиків та двоє у селі Інгулець постраждали внаслідок атак за допомогою дронів. Та через артилерійську атаку Херсона поранень дістав поліцейський", - йдеться в повідомленні у Телеграмі.

Також, за інформацією, пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, господарча споруда, автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #постраждалі #херсонська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:35 27.10.2025
Дві людини постраждали через російські удари у Запорізькій області - ОВА

Дві людини постраждали через російські удари у Запорізькій області - ОВА

16:44 27.10.2025
РФ пошкодила важливий енергооб'єкт у Корюківському районі на Чернігівщині

РФ пошкодила важливий енергооб'єкт у Корюківському районі на Чернігівщині

18:20 26.10.2025
Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

18:16 26.10.2025
Окупанти спрямували безпілотник у маршрутку, постраждали п'ятеро людей - прокуратура

Окупанти спрямували безпілотник у маршрутку, постраждали п'ятеро людей - прокуратура

16:49 26.10.2025
У Києві завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі

У Києві завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі

16:43 26.10.2025
Ворог завдав удару безпілотником по багатоповерхівці в Сумах, горіла покрівля - ДСНС

Ворог завдав удару безпілотником по багатоповерхівці в Сумах, горіла покрівля - ДСНС

15:48 26.10.2025
Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку зросла до 33 людей – Кличко

Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку зросла до 33 людей – Кличко

13:14 26.10.2025
Атаковано виробництво найбільшого виробника кави у "дріпах" Idealist Coffee

Атаковано виробництво найбільшого виробника кави у "дріпах" Idealist Coffee

12:46 26.10.2025
УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

12:36 26.10.2025
Одна людина загинула, двоє постраждали через ворожі обстріли Куп'янського району Харківської області

Одна людина загинула, двоє постраждали через ворожі обстріли Куп'янського району Харківської області

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія: Фокус у питанні фінпідтримки України на 2026-2027 – на росактивах

ГУР ліквідувало окупанта Марзоєва, сина російського генерала, причетного до злочинів проти цивільних в Херсоні

Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів

Естонія виділила EUR150 тис. для підтримки енергосистеми України

Україна активно працює із союзниками щодо прискорення постачання систем ППО до кінця цього року - Сибіга

ОСТАННЄ

Міністерка закордонних справ Словенії прибула в Україну

Рубіо обговорив з Ван І підготовку до зустрічі лідерів країн

Україна незабаром очікує на 14-й пакет допомоги від Хорватії та 15-й до кінця цього року - Шмигаль

Волонтери УЧХ зустріли евакуаційний потяг на Житомирщині

Торговельна угода між ЄС та Україною забезпечить стабільність і простежуваність для обох сторін – аграрний міністр Данії

Міністри оборони України та Хорватії домовилися про створення спільних ланцюгів виробництва та кооперацію оборонних галузей

Зеленський: на Ставці визначили завдання для розширення географії застосування далекобійності

Орбан наступного тижня зустрінеться з Трампом, говоритимуть про американські санкції на російську нафту - ЗМІ

Антикорупційні органи направили до суду справу про недекларування майна головою АМКУ

Суд збільшив до 15 років строк покарання чоловіку, який у Дніпрі вбив підлітка з хуліганських мотивів - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА