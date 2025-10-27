Четверо осіб, серед них – поліцейський, постраждали через обстріл на Херсонщині – прокуратура

Чотири людини, серед них – співробітник поліції, постраждали внаслідок обстрілів окупантами населених пунктів Херсонської області, повідомляє в понеділок Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 27 жовтня 2025 року військові армії РФ обстрілювали населені пункти за допомогою артилерійської та мінометної зброї, використовували безпілотні літальні апарати.

"Станом на 17:30 відомо, що від наслідків російської агресії травмувалося четверо жителів області, серед них один співробітник поліції. Одна людина у селищі Текстильщиків та двоє у селі Інгулець постраждали внаслідок атак за допомогою дронів. Та через артилерійську атаку Херсона поранень дістав поліцейський", - йдеться в повідомленні у Телеграмі.

Також, за інформацією, пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, господарча споруда, автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).