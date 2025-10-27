Окупанти за добу захопили 15,3 кв. км у Дніпропетровській області та вздовж кордону - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися поблизу села Одрадне Куп’янського району Харківської області, розташованого поблизу кордону з РФ, а також біля сіл Вишневе та Злагода Синельниківського району Дніпропетровської області поблизу адміністративного кордону з Запорізькою областю.

"Ворог просунувся поблизу Одрадного, Вишневого та Злагоди", - повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState.

Про перехід під контроль ворога певних населених пунктів при цьому не йдеться.

На мапах проєкту показане збільшення площі контролю окупантів на новопавлівському напрямку, де розташовані Вишневе та Злагода, на 4,62 кв км порівняно з неділею. "Сіра зона" невизначеного контролю там же збільшилася на 3,33 кв км.

У Харківській області площа контролю окупантів вздовж кордону зросла на 10,72 кв км, "сіра зона" натомість зменшилась на 4,76 кв км.

Також DeepState повідомляє про уточнення ситуації в районі села Никанорівка Донецької області на покровському напрямку, де внаслідок цього площа під контролем окупантів показана на 0,5 кв км більшою, ніж у неділю, а "сіра зона" – на 0,2 кв км більшою.

На інших напрямках фронту, зокрема, в районі міст Покровськ та Куп’янськ, згідно мапи проєкту, за добу без змін.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю на 8,51 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 7,35 кв. км. У вересні російські війська також просувалися із середньою швидкістю 8,6 кв. км на день.