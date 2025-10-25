Інтерфакс-Україна
Події
07:59 25.10.2025

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 80 од. спецтехніки - Генштаб

1 хв читати

Сили оборони за добу ліквідували 9120 окупантів, чотири танка, 15 артсистем, 359 БПЛА, одна бронемашиа, а також 80 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.10.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 135 990 (+910) осіб, танків – 11 287 (+4) од, бойових броньованих – 23 459 (+1) од, артилерійських систем – 33 987 (+15) од, РСЗВ – 1 526 (+0) од, засоби ППО – 1 230 (+0) од, літаків – 428 (+0) од, гелікоптерів – 346 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74 185 (+359) од, крилаті ракети – 3 880 (+0) од, кораблі / катери – 28 (+0) од, підводні човни – 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 65 436 (+80) од, спеціальна техніка – 3 981 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0JVtWFGVm15VDAaNF1DNNcSYFCg1fLBqMmm4wdeRpCXggn16n9VjGBsApNRyTYonYl

Теги: #генштаб #втрати #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:07 25.10.2025
Понад 120 бойових зіткнень за добу на фронті – Генштаб

Понад 120 бойових зіткнень за добу на фронті – Генштаб

22:24 24.10.2025
Ще один НПЗ Росії частково зупинив роботу після атаки дрона - ЗМІ

Ще один НПЗ Росії частково зупинив роботу після атаки дрона - ЗМІ

21:56 24.10.2025
Зеленський: Тиск на російську нафту – це інструмент для закінчення війни

Зеленський: Тиск на російську нафту – це інструмент для закінчення війни

21:17 24.10.2025
Питання використання заморожених актививів РФ має бути вирішено до Святвечора – прем’єр-міністерка Данії

Питання використання заморожених актививів РФ має бути вирішено до Святвечора – прем’єр-міністерка Данії

21:12 24.10.2025
Україна отримає фінансування з заморожених активів РФ у 2026, переконаний Зеленський

Україна отримає фінансування з заморожених активів РФ у 2026, переконаний Зеленський

17:04 24.10.2025
Бійці ГУР знищили російську ЗРК та два РЛС на окупованих територіях

Бійці ГУР знищили російську ЗРК та два РЛС на окупованих територіях

08:34 24.10.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 120 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 120 бойових зіткнень

07:05 24.10.2025
Окупанти за добу втратили 910 осіб та 128 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 128 од. спецтехніки – Генштаб

01:56 24.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 103 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 103 ворожі атаки - Генштаб

06:54 22.10.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Обмеження постачання е/е для населення діятимуть у суботу з 7:00 до 23:00, для промспоживачів - на ранкову годину менше

Кабмін запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу - Свириденко

Росіяни вперше застосували КАБи на Одещині – ОВА

Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

Зеленський прибув до резиденції Стармера

ОСТАННЄ

Обстріл Києва спричинив затримки громадського транспорту – КМДА

Дві людини загинули та ще семеро постраждали внаслідок ворожих атак по Дніпропетровщині

У Києві після нічного обстрілу перекрили рух транспорту на кількох вулицях – МВС

Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, один постраждалий

25 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Восьмеро постраждалих внаслідок ракетної атаки Києва – мер

США запровадили санкції проти президента Колумбії через підозри у наркоторгівлі, той заперечує звинувачення

Одна людина постраждала внаслідок ракетної атаки Києва - мер

Київ знову під ракетною атакою, на кількох локаціях пожежі - КМВА

Стармер і Макрон домовилися про невідкладну допомогу українській енергетиці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА