Окупанти за добу втратили 910 осіб та 80 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 9120 окупантів, чотири танка, 15 артсистем, 359 БПЛА, одна бронемашиа, а також 80 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.10.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 135 990 (+910) осіб, танків – 11 287 (+4) од, бойових броньованих – 23 459 (+1) од, артилерійських систем – 33 987 (+15) од, РСЗВ – 1 526 (+0) од, засоби ППО – 1 230 (+0) од, літаків – 428 (+0) од, гелікоптерів – 346 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74 185 (+359) од, крилаті ракети – 3 880 (+0) од, кораблі / катери – 28 (+0) од, підводні човни – 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 65 436 (+80) од, спеціальна техніка – 3 981 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0JVtWFGVm15VDAaNF1DNNcSYFCg1fLBqMmm4wdeRpCXggn16n9VjGBsApNRyTYonYl